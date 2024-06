'Tayvis': assim foram Taylor Swift e Travis Kelce, do segredo a compartilhar seu amor no palco

Desde o verão do ano passado, Taylor Swift e Travis Kelce têm encantado o público com seu romance. A cantora e o jogador de futebol americano parecem formar um casal digno dos clássicos filmes de amor adolescente de Hollywood, como referenciado pela própria Swift em uma música de seu álbum mais recente, The Tortured Poets Department.

ANÚNCIO

Durante a turnê europeia, Swift encantou o público inglês neste fim de semana com dias cheios de novidades e visitas de celebridades de todos os tipos, mas especialmente houve uma surpresa que deixou os fãs maravilhados: um show especial preparado junto com Kelce no estádio de Wembley, em Londres.

Qual é a história do namoro entre Taylor Swift e Travis Kelce?

Já faz quase um ano que os rumores de um possível romance começaram entre essas duas figuras proeminentes da cultura americana. Taylor, por sua vez, vinha de uma difícil separação de seu parceiro de 6 anos, o ator britânico Joe Alwyn, e também havia especulações de que ela estava saindo com o cantor Matthew Healy nos primeiros meses de 2023.

Segundo Kelce mesmo revelou, o jogador de Kansas City compareceu a um show da cantora no Estádio Arrowhead, em julho do ano passado. Para preservar sua voz antes do concerto, Swift não se encontrou com Kelce antes do show, mas Travis, determinado, lhe enviou uma pulseira com seu número; um gesto que, segundo Travis, foi considerado corajoso e cativante aos olhos de Swift.

Em setembro do mesmo ano, quando a intérprete do Fortnite foi vista em um jogo dos Chiefs, o público acreditou que era o primeiro encontro pessoal entre eles, mas a verdade é que eles já vinham conversando há meses e já haviam se encontrado pessoalmente meses antes.

A partir dessa primeira aparição pública, o relacionamento floresceu ainda mais sob os holofotes - embora sempre mantendo a maioria das coisas em privado. Kelce falou sobre Swift várias vezes no podcast que ele mantém com seu irmão Jason, sempre elogiando e admirando: "Estar com ela, ver o quão inteligente Taylor é, é algo que faz sua cabeça explodir. Aprendo todos os dias".

Por outro lado, Swift, que geralmente está menos disponível para dar entrevistas, decidiu compartilhar seus sentimentos e como tem vivido sua história de amor com Kelce através de sua arte. Músicas como "So High School" e "The Alchemy", de seu último álbum de estúdio, são suspeitas de serem para Kelce, com referências ao futebol americano e outras alusões à cultura americana que são bem representadas pelo casal.

Embora Taylor Swift não seja estranha a estabelecer um relacionamento com outras figuras públicas, com Kelce parece haver uma diferença especial em como eles conseguiram manter um equilíbrio entre compartilhar seu amor com os fãs e ainda assim preservar a privacidade necessária que todo relacionamento requer.