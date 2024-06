Shakira revela detalhes da situação de saúde de seu pai após confirmar que ele recebeu alta médica

Depois de mais de duas semanas de incerteza, Shakira deu uma atualização sobre o estado de saúde de William Mebarak. A cantora colombiana informou aos fãs que seu pai recebeu alta médica após 17 dias de hospitalização.

Shakira emitiu um comunicado através de um story em sua conta do Instagram, onde tem mais de 90 milhões de seguidores. O comunicado indica, além disso, que seu pai ainda não está totalmente recuperado, pois precisa continuar com um tratamento que agora terá que ser feito em casa.

“Há 18 dias cheguei às pressas em Barranquilla para acompanhar meu pai e lutar ao lado dele”, começa Shakira em sua mensagem nas redes sociais.

"Ontem, graças à grande equipe humana e médica da Clínica Iberoamericana, e à sua incrível força, consegui levá-lo de volta para casa ao lado de minha mãe, que nunca soltava sua mão", acrescentou em seu comunicado emocionante.

“A luta continua, e enquanto isso, esse sorriso dele, que brilha mesmo nos momentos mais difíceis, é meu melhor exemplo”, diz Shakira expressando que William Mebarak ainda não está a 100%.

"Agradeço por me enviar sua força e carinho, e também por nunca soltar minha mão", disse a cantora colombiana.

William Mebaraktiene, 92 anos. Ultimamente tem enfrentado vários contratempos de saúde, conforme relatado no portal da Telemundo. Em 2022 ele sofreu um golpe na cabeça devido a uma queda forte. No mesmo ano, teve um derrame cerebral e em 2023 foi diagnosticado com hidrocefalia.