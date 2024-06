Ryan Reynolds opinou sobre a última atuação de Hugh Jackman como ‘Logan’ antes de ‘Deadpool e Wolverine’

Hugh Jackman deixou sua marca com sua atuação final como Wolverine em ‘Logan’, considerado por muitos fãs como um dos melhores filmes do gênero de super-heróis.

De acordo com críticos, a profundidade emocional e a narrativa sombria tornaram este filme um marco no cinema de quadrinhos.

Numa entrevista recente com a Total Film, Reynolds discutiu como 'Deadpool' e 'Logan' foram lançados em um período próximo um do outro, conectando indiretamente as histórias e tons de ambos os filmes.

Ryan elogiou 'Logan' como possivelmente a melhor adaptação de quadrinhos feita até o momento, reconhecendo a influência e o impacto da atuação de Jackman.

Reynolds também enfatizou seu respeito pelo legado deixado por 'Logan' e assegurou aos fãs que 'Deadpool e Wolverine' não desonrarão a atuação final de Jackman como Wolverine. O ator deixou claro que o novo filme buscará respeitar e construir sobre o estabelecido por sua predecessora.

Embora os detalhes específicos da trama sejam mantidos em segredo, há especulações de que esta versão do Wolverine será diferente da vista em seu último filme.

De acordo com críticos online, essa evolução do personagem poderia oferecer novas perspectivas e reviravoltas surpreendentes para os fãs do universo Marvel no cinema.

Retorno de personagens-chave

Rumores fortes indicam que Dafne Keen, que interpretou X-23 em 'Logan', retornará em um papel ainda não revelado em 'Deadpool e Wolverine'.

A sua participação poderia significar uma continuação da história de X-23 e possivelmente assumir o manto de Wolverine, explorando assim novos caminhos para o personagem e expandindo o universo cinematográfico da Marvel.

‘Deadpool e Wolverine’ está programado para ser lançado em 26 de julho de 2024. Os fãs de filmes de super-heróis estão ansiosos por essa nova colaboração entre esses grandes atores, enquanto aguardam mais notícias sobre o desenvolvimento do filme.