“Que desastre!” Sofia é vítima de microfone aberto e uma confissão íntima que fez para Leonor vaza

A surpresa que a infanta Sofía e sua irmã Leonor deram a seu pai dias atrás continua gerando dezenas de manchetes. Após vários dias do aniversário da proclamação do rei Felipe, vazou o comentário, ao ouvido e supostamente não deveria ser ouvido, de Sofía e Leonor. A filha mais nova de Felipe VI, e também a mais espontânea, foi vítima de um microfone aberto.

Sofía de Bourbon protagoniza seu momento mais constrangedor durante seu discurso ao rei

No dia 19 de junho passado, Leonor e Sofia surpreenderam dezenas de pessoas ao se levantarem com um telefone na mão para pronunciar um discurso de gratidão e admiração dedicado aos seus pais: a mais nova das duas, presa pela ansiedade do momento, via seu rosto ficar vermelho e duvidava de si mesma ao falar: "Papai, mamãe, majestades, desculpem por nos intrometer, mas nós também temos algo a dizer"; começaram as jovens.

As adolescentes agradeceram por esta década em que seus pais as têm guiado e mostrado o que realmente significa representar a instituição monárquica e ser um exemplo digno de compromisso com os cidadãos espanhóis, conforme revelado pelas informações do site Clara.

Sofía de Borbón foi vítima de um microfone aberto: "Que desastre"

As irmãs falaram com muita naturalidade e ternura, exibindo uma humildade muito valorizada em uma instituição que às vezes é vista como antiquada. Suas palavras foram um sopro de ar fresco com renovação de compromisso, em um discurso que não poderia ter sido mais adorável e emocionante. Foi o grande momento do dia, mas Sofia, cheia de vergonha, disse ao ouvido de sua irmã mais velha: "que desastre", sem perceber que o microfone ainda estava ligado e captando tudo.

