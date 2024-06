Outro ator de ‘Harry Potter’ se recusa a aparecer no reboot da Max

Há mais de um ano, Max trouxe notícias incríveis para os fãs de Harry Potter: uma ambiciosa série, tipo reboot, de toda a saga de livros escrita por J.K. Rowling. O projeto planeja abranger os livros em uma temporada cada, resultando em sete temporadas que se espera que sejam lançadas anualmente.

ANÚNCIO

Apesar da boa notícia para os fãs desta franquia, desde o anúncio, vários atores têm enfatizado que não estão interessados em fazer parte da série de forma alguma e não voltarão a interpretar seus personagens anteriores nos filmes.

Qual ator disse que não participará da série?

Matthew Lewis, que interpretou Neville Longbottom em oito filmes, afirmou que não estará retornando ao mundo mágico tão cedo. No entanto, também não descartou completamente a ideia.

Em uma entrevista para a revista People durante a Experiência Harry Potter de Nova York, Lewis afirmou que não está particularmente ansioso para voltar à franquia. "Não é algo que esteja esperando ou queira fazer, mas também não viraria as costas para isso", comentou, consciente de que os fãs da saga ficariam loucos se o vissem na tela novamente.

"Ficaria muito interessado em dar uma olhada se fosse o Neville como adulto, algo completamente diferente. Isso poderia ser interessante. Eu leria e consideraria de verdade", acrescentou.

De acordo com as últimas declarações de David Zaslav, CEO da Warner Discovery, em abril deste ano, esta nova série estará chegando em 2026.

A produção é uma nova adaptação do mesmo material que chegou ao cinema nos primeiros anos do século XXI. Também se sabe que a autora dos livros de Harry Potter, que se tornou uma figura extremamente polêmica nos últimos anos, terá uma importante participação no projeto, atuando como produtora executiva.