O marido de Margot Robbie revelou que passa 24 horas por dia ao lado da atriz

Margot Robbie e Tom Ackerley estão casados há 8 anos e, enquanto muitos podem pensar que, a essa altura, eles não passam tanto tempo juntos como no início, na realidade é o oposto.

Foi isso que o produtor de cinema britânico afirmou em entrevista ao "The Times" no lançamento de sua nova marca de gim chamada 'Papa Salt'.

O meio de comunicação perguntou a Tom Ackerley como ele fazia para separar os negócios do prazer com Margot Robbie, ao que ele respondeu que não o faziam, eram um casal dentro e fora dos negócios, passavam 24 horas do dia juntos e assim era perfeito.

Não estão interessados em separar negócios e prazer

Dado que Margot Robbie e Tom Ackerley estão começando a fazer negócios juntos, eles foram questionados sobre como separavam o ser um casal e parceiros de negócios.

"Não temos um botão para ligar ou desligar. Tudo se tornou uma única coisa", respondeu o produtor britânico e acrescentou que se sente "como um australiano honorário, Margot se sente como uma britânica honorária".

Quanto a terem tido discussões devido aos negócios, Tom Ackerley confessou que a única coisa sobre a qual discute com Margot Robbie é se os Tim Tams ou os Penguins são melhores, que são doces típicos de seus países.

Na verdade, o produtor de cinema comentou que teria gostado que existisse uma rivalidade esportiva entre Austrália e Inglaterra para ter mais temas de discussão.

Em relação ao lançamento da sua marca de gin, que Margot Robbie criou juntamente com seu marido Tom Ackerly e outros três amigos, a atriz destacou que era um projeto muito mais fácil de apresentar do que um filme, uma vez que as análises de mercado podem ser apresentadas em uma planilha do Excel, o que não acontece no cinema.