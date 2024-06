Messi no seu aniversário de 37 anos: “Tenho muito claro que nasci assim porque Deus escolheu a mim”

Em 24 de junho de 1987, nascia em Rosario, Argentina, Lionel Andrés Messi Cuccittini, personagem que sem dúvida foi, é e será um dos mais destacados no futebol, por isso, alguns são capazes de afirmar que é o melhor de toda a história acima de Pelé e Diego Armando Maradona, e até mesmo que ele está ao lado de Michael Jordan e Muhammad Ali, no top três dos maiores atletas de todos os tempos.

No seu 37º aniversário, mais uma vez em uma celebração da vida em que está concentrado com a ‘Albiceleste’ para um torneio internacional, nesta segunda-feira, foi divulgado sobre sua participação em uma entrevista no programa ‘Clank’, com o jornalista Juan Pablo Varsky, no qual, entre tantas coisas ditas, ressaltou o fato de aceitar que não é apenas mais um e que na realidade, tudo poderia dever-se a uma decisão divina.

“Tenho muito claro que nasci assim porque Deus me escolheu, foi um dom que ele me deu. Eu tentei aproveitar, fiz todo o possível para tirar o máximo proveito disso. A verdade é que, embora tenha feito muitas coisas, não fiz nada para ser o jogador que já era desde pequeno”, sentenciou o campeão da Copa América no Brasil em 2021 e campeão do mundo no Catar em 2022.

Outros ditos de Messi

O atual jogador do Inter de Miami da MLS, já havia confirmado na semana passada que, por razões óbvias de sua idade, esta será sua última participação na Copa América, que começou bem na quinta-feira, 20 de junho, com uma vitória de 2 a 0 sobre a Argentina contra o selecionado do Canadá.

A dois dias do jogo contra a seleção do Chile, ‘o pulga’ destacou que suas habilidades únicas foram refletidas desde o primeiro momento em que começou a jogar futebol, situação que aos poucos o fez perceber que ele tinha um diferencial pouco visto em relação aos outros.

“Pelo que dizem, desde muito novo sempre fui diferente. As pessoas vinham me ver. Eu não percebia. Fui entendendo isso conforme fui crescendo. Nasci com isso. Depois de ter alcançado todos os objetivos e ter tido mais do que poderia imaginar e sonhar quando era pequeno... Hoje estou aproveitando como aquele garoto”, foi parte do declarado por Lionel Messi.