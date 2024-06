McCartney e outras grandes celebridades que aproveitaram os shows de Taylor Swift em Londres

Neste fim de semana, Taylor Swift encantou o público londrino com três espetaculares concertos no emblemático estádio de Wembley. De 21 a 23 de junho, os swifties se deliciaram com o encerramento da turnê europeia The Eras Tour. Entre esses swifties estavam pessoas mundialmente conhecidas, como a lenda britânica Paul McCartney, que foi flagrado dançando com os fãs como mais um.

Nos últimos três dias, uma extensa lista de celebridades de todos os tipos de áreas compareceu ao Wembley para desfrutar das músicas da artista americana. Desde membros da indústria que são próximos da artista, passando por atletas, até mesmo membros das famílias reais das diferentes monarquias da Europa.

Quais foram as celebridades que compareceram ao Eras Tour nos três shows em Londres?

Uma das visitas mais aclamadas da The Eras Tour em Londres foi a própria realeza. Taylor recebeu em seu show o Príncipe William junto com seus dois filhos mais velhos, o Príncipe George e a Princesa Charlotte. Além dos Windsor, também foram vistos outros membros da realeza mundial como Zara Tindall, filha da princesa Ana da Inglaterra, a princesa Amalia dos Países Baixos e a infanta Sofía, da Espanha.

O reconhecido Bon Jovi também marcou presença em um dos shows, mas Paul McCartney foi, no entanto, um dos assistentes mais chamativos, já que a estrela dos Beatles foi vista dançando ao som da música de Swift junto com um grupo de fãs, como se ele fosse um deles.

Estrelas de Hollywood como Tom Cruise, Salma Hayek, Sophie Turner, Liam Hemsworth, Hugh Grant, Ashton Kutcher e Mila Kunis também desfrutaram do concerto da artista que, desde o lançamento de seu novo álbum, ‘The Tortured Poets Department’, em abril, fez algumas alterações no show para renovar o espetáculo e adicionar músicas do novo disco.