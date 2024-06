Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis começaram as gravações de ‘Sexta-feira Muito Louca 2′

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis estão de volta no set, retomando seus icônicos papéis de Anna e Tess Coleman na tão aguardada sequência de ‘Sexta-feira Muito Louca’. Mais de 20 anos após a bem-sucedida comédia de 2003, as atrizes se reuniram para iniciar a produção, que promete chegar aos cinemas em 2025.

O anúncio, feito pelos Estúdios Walt Disney em 24 de junho, foi acompanhado por uma foto emocionante de Lohan e Curtis de mãos dadas e sorrindo, trocando de lugar nos degraus de seus respectivos trailers. Esta imagem não só simboliza o retorno de seus personagens, mas também a forte conexão e a química inegável compartilhada por ambas as estrelas.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis voltarão a interpretar dois de seus personagens mais famosos em ‘Sexta-Feira Muito Louca 2′

Lohan, de 37 anos, expressou seu entusiasmo em uma entrevista com PEOPLE em março, mencionando que estava "animada para trabalhar com Jamie novamente e ver até onde podemos levar isso". Ela destacou que sua amizade com Curtis tem perdurado ao longo dos anos.

De acordo com Logan, isso se deve ao fato de que “nós conversamos quase todos os dias em geral, então acho que vamos nos divertir muito com isso”. O impacto cultural e comercial de ‘Freaky Friday’ em 2003 foi notável, arrecadando US$ 160 milhões em todo o mundo e tornando-se um filme querido por muitos.

A trama original, que seguia uma mãe e sua filha adolescente que trocam de corpos magicamente, ressoou com o público por seu humor e a destacada atuação de ambas as protagonistas. Para a sequência, a Disney reuniu grande parte do elenco original, incluindo Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Stephen Tobolowsky, Rosalind Chao e Lucille Soong.

‘Freaky Friday 2′ já está deixando os fãs enlouquecidos com sua estreia

Além disso, novos rostos como Julia Butters, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan e Sophia Hammons se juntam sob a direção da cineasta canadense Nisha Ganatra. A trama de ‘Freaky Friday 2′ promete retomar anos após o primeiro filme, com Anna (Lohan) agora como mãe enfrentando novos desafios familiares.

De acordo com a Disney, a história explorará como Tess (Curtis) e Anna navegam pelas complexidades da vida moderna e descobrem que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar, sugerindo outra troca de corpos em um momento crucial.