Kim Kardashian aparece irreconhecível em um visual que impressiona e é criticada por um detalhe

Kim Kardashian é uma das celebridades mais famosas e bem-sucedidas, que, embora também seja uma das mais polêmicas, conseguiu calar muitos com seus empreendimentos, negócios e até mesmo com seu talento como atriz.

ANÚNCIO

No ano passado, ela estreou como atriz na série ‘American Horror Story’ e está cada vez mais envolvida em projetos. No entanto, ela continua sendo alvo de críticas.

Recentemente, ela compartilhou em seu Instagram alguns looks que a tornaram alvo de ataques e até mesmo zombarias nas redes sociais.

Kim Kardashian parece irreconhecível em um visual deslumbrante e é criticada por esse motivo

Kim Kardashian compartilhou algumas fotos de um look ‘estranho’ composto por shorts em tom nude com uma blusa sem mangas em tons de bege, marrom e branco.

Este traje foi complementado com meias-calças, saltos transparentes, cabelo platinado solto e liso, sem maquiagem, mas algo chamou a atenção.

E é que a blusa tinha uma espécie de pelos na zona inferior, o que desencadeou as zombarias. "Por que parece uma pista de pouso VJ perfeitamente manicurada?", "por que esse bigode ali, não entendo", "Você é linda, mas essa roupa é horrível", "Kim, você precisa de uma soneca, querida", "esse bigode nessa área é tão estranho, tudo nela é estranho, nada faz sentido", "Sim! e uma marca de patinação no meio 😂", e "Kim, o que está acontecendo, você está bem? Estou preocupada com você, amiga", foram algumas das reações na imagem.

Kim Kardashian A famosa recebeu críticas por este look compartilhado nas redes (@kimkardashian/Instagram)

Não é o único visual ‘estranho’ da famosa que surpreendeu, pois antes desse visual, a famosa compartilhou algumas fotos em que usava leggings, blusa transparente em tom nude e tranças estranhas no cabelo.

Muitos afirmam que ela está parecendo a esposa de Kanye West, Bianca Censori, que costuma usar looks ‘estranhos’ nessas tonalidades, e é que afirmam que a famosa tinha um estilo muito chique, e agora parece ‘estranha’ e até mesmo ‘cansada’ com o cabelo loiro, que dizem que não lhe favorece, então pedem que ela volte ao seu estilo de um ano atrás.