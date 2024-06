Kendall Jenner e Gigi Hadid encerram a Semana da Moda de Paris, mas uma é criticada e a outra é elogiada

As modelos encerraram o desfile da Vogue World 2024 em Paris

Este fim de semana aconteceu o desfile de Vogue World 2024 em Paris que reuniu milhares de famosos e as modelos mais reconhecidas como Kendall Jenner e Gigi Hadid.

Ambas modelos brilharam no desfile, e não apenas o fizeram em uma passarela comum, mas em uma muito diferente, já que ambas desfilaram também a cavalo, pois ambas montam desde muito pequenas.

No final, eles também roubaram olhares com seus looks e passarelas, pois foram responsáveis por encerrar o desfile, mas uma foi criticada e a outra foi elogiada.

Kendall Jenner e Gigi Hadid encerram a Paris Fashion Week

Kendall Jenner usou um vestido transparente e sem alças de Jean Paul Gaultier x Simone Rocha, e complementou seu visual com sapatos nude, e embora estivesse linda, foi criticada por sua passarela e atitude.

Por outro lado, Gigi Hadid brilhou com um espetacular vestido sem alças da Balmain com corpete de metal e saia azul, sem dúvida um visual que capturou a atenção de milhares.

Embora ambas sejam modelos profissionais que constantemente se destacam em suas passarelas e trajes, desta vez criticaram Kendall por seu vestido e desfile, e elogiaram Gigi Hadid.

Algumas das reações nas redes foram: "Kendall exagera, não tem expressão nenhuma", "Gostei mais da Gigi, mais classe e estilo, desculpe Kendall mas você não brilhou", "Aprenda Kendall, aprenda com a Gigi, ela sabe, está nisso há anos", "A Kardashian Jenner não tem tempero, falta vida, enquanto Gigi é pura elegância", "Desculpe, mas não gostei de Kendall, ela tem muito a aprender", e "Por favor, Gigi, dê umas aulas para Kendall, ela precisa".

Embora tenha sido criticada, Kendall Jenner é uma das modelos mais famosas e bem-sucedidas dos últimos tempos, com uma carreira consolidada de mais de 10 anos, assim como a filha de Yolanda Hadid.