Jennifer Lopez aparece no desfile da Dior em Paris com look incrível

Jennifer Lopez voltou a chamar a atenção no desfile de alta costura da Christian Dior durante a Semana de Moda de Paris, em meio a rumores sobre uma possível separação de seu marido, Ben Affleck. A estrela de 54 anos deslumbrou com um elegante vestido creme, reafirmando seu status como ícone da moda.

Na segunda-feira, 24 de junho, Lopez compareceu ao evento usando um impressionante vestido bege com decote de um ombro só, um top ajustado e uma saia midi plissada. Ela completou seu visual com um cinto combinando, luvas de couro preto, uma bolsa Dior com ferragens douradas e sapatos dourados.

Deixando todos de boca aberta, o look incrível de Jennifer Lopez

A maquiagem de Lopez também estava à altura do evento. Com um contorno definido, bochechas rosadas e iluminadas, sombra marrom nos olhos, cílios longos e lábios nude brilhantes, a atriz parecia radiante. Seu cabelo foi penteado em um coque cacheado, realçando ainda mais sua sofisticação.

Antes do desfile, Jennifer falou com a Vogue sobre seu entusiasmo pelo evento. "Nunca sei o que esperar, por isso adoro vir aos desfiles de moda", disse. "Sou uma grande fã da Dior, por isso estou muito animada para ver o que Maria fez hoje", acrescentou, referindo-se a Maria Grazia Chiuri, a diretora criativa da Dior.

A presença de Lopez no desfile da Dior não passou despercebida, especialmente em meio aos rumores de uma crise matrimonial com Ben Affleck. Recentemente, a cantora e atriz foi vista sozinha em férias na Itália, o que alimentou ainda mais as especulações sobre seu relacionamento.

Jennifer Lopez não consegue escapar dos rumores sobre a separação de Ben Affleck

De acordo com uma fonte da Us Weekly, o casal “não consegue chegar a um acordo e tem discutido o divórcio como uma opção”. Apesar desses rumores, Jennifer Lopez mostrou-se confiante e deslumbrante em Paris. Ao sair do evento, ela acrescentou ainda mais elegância ao seu visual com um casaco bege e óculos de sol pretos estilo gatinho.

Em janeiro, ela compareceu ao desfile de alta costura de Elie Saab com um visual etéreo, usando um longo vestido verde com um decote pronunciado, um cinto adornado com diamantes e um casaco floral lavanda. Naquela ocasião, ela combinou seu visual com um laço no cabelo, sombra de olhos verde floresta brilhante, cílios leves e lábios brilhantes.