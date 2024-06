‘Divertidamente 2′: quando o filme chegará às plataformas de streaming?

‘Divertidamente 2′ se tornou um dos filmes de maior bilheteria de 2024, reafirmando o sucesso da Disney e Pixar, então os fãs esperam que em breve possa chegar às plataformas de streaming.

ANÚNCIO

Então aqui compartilhamos todos os detalhes sobre a produção, e quando você poderá assisti-la na comodidade da sua casa.

Sobre o que é o ‘Divertidamente 2′?

"O filme retorna à mente da recém-adolescente Riley justo quando a sede está sofrendo uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo vêm realizando uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando a Ansiedade aparece. E parece que ela não está sozinha", indica a sinopse oficial.

Maya Hawke fornece sua voz em inglês para o personagem de Ansiedade, ao lado de Amy Poehler como Alegria, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Raiva, Tony Hale como Medo e Liza Lapira como Nojinho. O filme é dirigido por Kelsey Mann e produzido por Mark Nielsen.

É importante lembrar que a produção se tornou um dos grandes sucessos da atualidade.

Quando você poderá assistir em streaming?

Devido ao grande sucesso que está tendo nos cinemas, é muito provável que o filme permaneça em cartaz por vários dias adicionais. Ao contrário de filmes que foram lançados diretamente em plataformas de streaming, será necessário esperar pelo menos até setembro para ver Ansiedade, Inveja e as outras emoções complexas se integrarem ao elenco de personagens na mente.

Quanto à data específica, estima-se que Intensamente 2 estará disponível nos Estados Unidos, México, Brasil e no restante da América Latina na segunda metade do mês, por volta do dia 20 de setembro. Embora essa data possa parecer distante, três meses passam rápido.