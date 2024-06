Advogados de Alec Baldwin pedem a juíza do Novo México que rejeite caso de homicídio

Alec Baldwin é o mestre de cerimônias da Festa do Prêmio Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope no hotel New York Hilton Midtown em 9 de dezembro de 2021, em Nova York

Os advogados de defesa de Alec Baldwin estão tentando descartar um julgamento por homicídio culposo contra o ator e produtor pelo tiro fatal a uma diretora de fotografia durante um ensaio do filme de faroeste ‘Rust’.

Os advogados argumentam em uma petição que busca arquivar a acusação contra o ator que a arma de fogo envolvida no tiroteio foi danificada pelas evidências forenses do FBI antes que pudesse ser examinada em busca de possíveis modificações que pudessem inocentar o ator.

A juíza do Novo México, Mary Marlowe Sommer, está programada para ouvir os argumentos na segunda-feira. O julgamento de Baldwin está programado para começar no próximo mês.

Os advogados de Baldwin afirmam que as autoridades tomaram o que descreveram como a evidência mais crítica no caso, a arma de fogo, e a destruíram batendo com um martelo como parte de uma análise forense.

Durante o ensaio fatal em 21 de outubro de 2021, Baldwin estava apontando a arma para Halyna Hutchins em um rancho no set de filmagem quando disparou, matando-a e ferindo o diretor Joel Souza, que sobreviveu. Baldwin afirma que ele puxou o martelo da arma, mas não apertou o gatilho.

Os promotores planejam apresentar evidências no julgamento que, segundo eles, mostram que a arma de fogo "não poderia ter sido disparada sem apertar o gatilho" e que estava funcionando corretamente antes do tiroteio.

Os advogados de defesa destacam uma análise de especialistas não revelada anteriormente que descreve a incerteza sobre a origem das marcas de ferramentas no mecanismo de disparo da arma.

Baldwin declarou-se inocente da acusação de homicídio culposo, que acarreta uma sentença máxima de 18 meses de prisão.

A supervisora de armas Hannah Gutierrez-Reed foi considerada culpada em março de homicídio culposo por seu papel no tiroteio e foi condenada a 18 meses de prisão. Durante o julgamento, um especialista do FBI testemunhou que a arma estava completamente funcional com características de segurança quando chegou a um laboratório do FBI. O especialista disse que teve que bater na arma completamente engatilhada com um martelo e quebrá-la para que a arma disparasse sem apertar o gatilho.

Na sexta-feira, a juíza rejeitou o pedido dos promotores para usar a imunidade a fim de obrigar Gutiérrez-Reed a testemunhar no julgamento de Baldwin. É provável que suas declarações aos investigadores e aos reguladores de segurança no local de trabalho sejam muito importantes no julgamento de Baldwin.

Os testemunhos adicionais podem ser limitados pela relutância da armeira em testemunhar, e a juíza disse na sexta-feira que outros testemunhos podem preencher a maioria das lacunas se Gutiérrez-Reed não testemunhar.

Também durante a audiência de sexta-feira, Marlowe Sommer decidiu contra um pedido dos advogados de defesa para descartar o julgamento porque disseram que Baldwin não tinha motivos para acreditar que a arma poderia conter munição real e não estava "conscientemente ciente" dos riscos.

No ano passado, os promotores especiais arquivaram uma acusação de homicídio culposo contra Baldwin, alegando que foram informados de que a arma poderia ter sido modificada antes do tiroteio e que não estava funcionando corretamente. Mas mudaram de ideia após receber uma nova análise da arma e buscaram com sucesso uma acusação do grande júri.