A difícil relação entre a princesa Leonor e a rainha Letizia

Enquanto a família real espanhola comemorou recentemente o aniversário da proclamação de Felipe VI, os rumores continuam a atacar os Bourbon, especialmente Letizia Ortiz, que se viu envolvida em uma polêmica recentemente por causa de seu antigo cunhado.

Uma nova crise monárquica envolve Leonor e Letizia

É importante lembrar que Jaime del Burgo detalhou no final do ano passado, através de suas redes sociais, que teve um caso, de forma intermitente e por vários anos, com a rainha Letizia. Enquanto agora surge um novo escândalo para a consorte, já que há quem garanta que ela não se dá bem com sua filha mais velha, a princesa Leonor.

Princesa Leonor e a rainha Letizia (Getty Images)

De acordo com o que alguns setores da imprensa espanhola apontam sem ter provas reais, como o En Blau de El Nacional, a relação de Leonor com Letizia estaria em total crise e isso se deveria às especulações sobre a suposta infidelidade de sua mãe com Del Burgo.

Leonor não quer mais ver sua mãe?

Inclusive, diferentes rumores sugerem que a herdeira do trono espanhol não estaria muito de acordo em passar tempo na Zarzuela e, por isso, preferiria estar com seus amigos. Além disso, o clima ruim entre seus pais, os reis da Espanha, também não contribui para que a jovem princesa queira estar no Palácio da Zarzuela, de acordo com as informações do site Lecturas.

Princesa Leonor e a rainha Letizia ( Borja B. Hojas /Foto: Getty Images)

Por outro lado, há vozes que especulam que Leonor não se sentiria confortável com o constante controle de Letizia, e que, por isso, preferiria ficar com seus amigos em vez de passar tempo com sua mãe na residência real.

Além disso, também se especula que a relação ruim e as discussões entre Felipe e Letizia fariam com que o casal evitasse se encontrar dentro da Zarzuela, o que poderia gerar um ambiente de tensão desagradável para Leonor.