A banda lendária Scorpions terá seu próprio filme biográfico: conheça os detalhes confirmados

A banda alemã Scorpions terá seu próprio filme biográfico, dando mais um passo em sua carreira e demonstrando que se tornaram uma das mais consolidadas da história.

ANÚNCIO

A ESX Entertainment anunciou suas intenções de produzir 'Wind of Change', um filme biográfico musical, que explorará a história da icônica banda de rock, e aqui compartilhamos tudo o que se sabe sobre a produção.

Scorpions chegará ao cinema com uma cinebiografia

O filme será dirigido pelo cineasta francês Alex Ranarivelo e contará a história de três amigos que compartilhavam uma paixão pelo rock and roll: Rudolf Schenker, Klaus Meine e Matthias Jabs. A narrativa abrangerá desde seus humildes começos na Alemanha do pós-guerra até sua ascensão ao estrelato mundial nos anos 80.

O título do filme, 'Wind of Change', é inspirado no sucesso mundial da banda lançado em 1991. O clímax deste biopic se concentrará na decisão audaciosa do Scorpions de desafiar as restrições estatais ao embarcar em uma histórica turnê pela União Soviética.

Durante este tour revolucionário, apresentaram o tema icônico que se tornou um hino do fim da Guerra Fria e ressoou globalmente enquanto o Muro de Berlim caía.

“A música do Scorpions penetrou significativamente em nossa cultura. Há uma qualidade evocativa em seu som que é incomparável no gênero, o que explica por que sucessos como ‘Rock You Like a Hurricane’ e ‘Still Loving You’ continuam recebendo tanta divulgação e preenchendo trilhas sonoras de filmes”, declarou Ali Afshar, fundador e presidente da ESX Entertainment, em comunicado.