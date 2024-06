Taylor Swift deseja um feliz aniversário ao príncipe William e tira uma selfie com seus filhos

Taylor Swift tira uma selfie com o príncipe William e seus filhos Charlotte e George, após o primeiro show da turnê The Eras Tour em Londres

O príncipe William teve boas comemorações de aniversário aos seus 42 anos. Na quinta-feira, 20 de junho, ele esteve em Frankfurt para o jogo da Inglaterra contra a Dinamarca pela Eurocopa e na sexta-feira, 21, ele foi com seus filhos mais velhos (George, 11 anos, e Charlotte, 9 anos) ao Wembley para o primeiro show de Taylor Swift em Londres como parte da ‘The Eras Tour’.

Depois de alguns meses de pausa, Swift retomou sua turnê mundial no início de maio em Paris e, após paradas em Lisboa, Estocolmo, Lisboa, Lyon, Madrid, Edimburgo, Liverpool e Cardiff, pousou pela primeira vez na capital britânica, causando um impacto econômico tão grande que levou o Banco da Inglaterra a adiar o corte das taxas de juros.

William na primeira fila junto com George e Charlotte

Os ingressos para ver Taylor Swift chegavam a 194 libras esterlinas (245 dólares) por um assento na primeira fila e os pacotes VIP chegavam a 660 libras (840 dólares).

Obviamente, esses preços não são um problema para o primeiro herdeiro da coroa britânica, que comemorou seu 42º aniversário na sexta-feira. De manhã, ele recebeu os emocionantes cumprimentos nas redes sociais de sua esposa, Kate, e de seu pai, o rei Charles, e depois à tarde foi com George e Charlotte em um passeio para ver ‘The Eras Tour’.

Wembley estava cheio com 90 mil fãs e entre as outras celebridades que compareceram ao show estava Keir Starmer, o líder do Partido Trabalhista e favorito para se tornar primeiro-ministro do Reino Unido nas eleições do próximo 4 de julho. Também foi vista a atriz da série ‘Bridgerton’, Nicola Coughlin.

Taylor Swift parou várias vezes o show para se preocupar com a segurança dos fãs.

A saudação de Taylor a William

Após o show, William e sua família tiveram acesso VIP à área dos bastidores para que seus filhos pudessem estar com a cantora mais famosa do mundo atualmente.

Houve várias fotos, todas muito sorridentes, especialmente George e principalmente a jovem Charlotte.

Taylor Swift postou uma dessas fotos no Instagram e escreveu: “Feliz aniversário M8! Os shows em Londres começaram de forma esplêndida”. ‘M8′ é uma abreviação tradicional nas redes sociais da palavra “mate”, que significa ‘amigo’ em inglês e é amplamente utilizado na Grã-Bretanha.

Por sua vez, a partir da conta oficial dos Príncipes de Gales, eles postaram outra foto do encontro e responderam com sobriedade: "obrigado Taylor Swift por uma ótima noite".

Em uma das fotos, aparece Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs da NFL e namorado de Taylor Swift. Também estiveram presentes no concerto londrino Jason Kelce (irmão de Travis, ex-jogador e agora famoso podcaster) junto com sua esposa.

Quem não compareceu foi Kate Middleton, em tratamento contra o câncer e que no sábado , dia 15 de junho, fez sua primeira aparição pública em seis meses durante a tradicional cerimônia militar Trooping the Colour. Também não compareceu ao concerto Louis, o filho mais novo dos príncipes de Gales.