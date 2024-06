Sandy nega viver protagonista da próxima novela das 21h na Globo

Os rumores de que Sandy viveria a protagonista da novela das 21h começaram quando a cantora anunciou uma pausa na carreira musical. No entanto, a irmã de Júnior negou qualquer negociação com a TV Globo.

“É totalmente mentira. Bom, não sei se é mentira que estou cotada, mas o convite não chegou pra mim, não”, disse Sandy em entrevista ao canal Fala, Leonardo, do jornalista Leonardo Torres.

A despedida de Sandy dos palcos

Durante o show de despedida, cuja renda foi revertida para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, Sandy garantiu que não tem nenhum trabalho previsto para os próximos meses: “Eu não tenho projetos mesmo e espero que eu consiga resistir aos convites incríveis que às vezes aparecem”, comentou.

Com isso, Sandy se prepara para dar uma sumida por tempo indeterminado da mídia para curtir a família e sua privacidade: “Eu sinto que preciso me recolher um pouco antes de pensar em um disco novo”.

Alinne Moraes confirmada na próxima novela das 21h

A atriz Alinne Moraes é dada como certa em Mania de Você, novela escrita por João Emanuel Carneiro que substituirá Renascer na TV Globo. Segundo a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, Alinne fará uma participação especial como a mãe de Luma (Agatha Moreira), personagem que será assassinada no primeiro capítulo da trama.

O crime será cometido por Molina (Rodrigo Lombardi), um empresário do ramo de cibersegurança que criará Luma como sua própria filha.

Rodrigo Lombardi substitui Murilo Benício em Mania de Você

João Emanuel Carneiro precisou correr ao descobrir que o ator Murilo Benício desistiu de viver o vilão de Mania de Você, a próxima novela das 21h. Na trama, ele seria o empresário Molina, que agora será interpretado por Rodrigo Lombardi.

Segundo o jornal O Globo, Benício não chegou a um acordo favorável com a Globo. Vale destacar que o ator não faz mais parte do elenco fixo e trabalha apenas com contratos por obra.