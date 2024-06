Policial que prendeu Justin Timberlake não conhecia o cantor: “Isso vai arruinar a turnê”

O policial que recentemente prendeu Justin Timberlake por dirigir embriagado supostamente não sabia quem era o vencedor do Grammy. Então, a internet não pôde evitar criar uma série de memes a respeito.

O oficial não sabia que estava prendendo uma celebridade

Timberlake, de 43 anos, foi preso por dirigir embriagado em 18 de junho em Long Island, Nova York, depois de sair do American Hotel em Sag Harbor. O Page Six informou que o policial não estava ciente de sua fama ou ocupação.

"O policial não sabia quem ele era no começo", disse uma fonte ao meio. "Justin disse baixinho: 'Isso vai arruinar a turnê'. O policial respondeu: 'Que turnê?' Justin disse: 'A turnê mundial'".

Memes da prisão de Justin Timberlake

As citações da fonte provocaram uma série de imagens que causaram risos e tornaram divertida a prisão do membro do *NSYNC.

"Já sinto que 'isso vai arruinar a turnê. A turnê mundial' vai entrar no meu vocabulário nos próximos seis meses", escreveu um usuário do X.

"Vou começar a dizer 'isso vai arruinar a turnê' como resposta para cada pequeno contratempo na minha vida", disse outra pessoa na plataforma.

"‘Isto vai arruinar a turnê’, sussurrou quando me negaram a solicitação de folga remunerada", lê-se em uma postagem viral de X com mais de 121.000 curtidas.

Problemas com álcool de Justin Timberlake

O cantor foi detido no Departamento de Polícia de Sag Harbor, localizado a leste de Long Island, após se envolver em um incidente com autoridades policiais quando foi detectado dirigindo embriagado (Driving While Intoxicated - DWI), um termo usado nos Estados Unidos para descrever um cidadão que dirige sob a influência do álcool.