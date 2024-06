Morte de Chrystian: Ralf sentiu a partida do irmão mesmo longe

Ralf falou pela primeira vez sobre a morte de Chrystian, seu irmão e parceiro musical. Ao Fantástico (Globo), o artista disse que sentiu uma brisa leve e soube da partida do irmão, mesmo longe dele.

ANÚNCIO

“Fiquei muito triste. Eu estava estudando quando ele faleceu. Senti uma brisa suave e falei: ‘o meu irmão foi embora’”, contou Ralf.

O fim da dupla sertaneja em 2021 não fez Ralf esquecer de Chrystian. No Instagram, o famoso fez uma declaração emocionante para o irmão, que morreu na semana passada.

“Meu irmão querido, mesmo separados, em alguns minutos, antes de entrar no palco, eu refletia. a vida nos abençoou tanto e tanto que muitas vezes conseguimos levar Chrystian & Ralf no mesmo espaço de tempo e dia o nosso legado, a nossa música”.

Sem dupla, quase sem contato

A dupla Chrystian e Ralf tiveram décadas de sucesso, mas durante sua conversa com o Fantástico, o músico disse que tinha saudade de dividir o palco com o irmão.

Ralf disse que Chrystian declarou o fim da dupla sertaneja por querer cantar com outros artistas. Mas, o fim da dupla também distanciou a relação familiar.

“Ele disse que estava numa bolha e que queria gravar com os universitários”, afirmou Ralf, que reforça que nunca brigou com o irmão.

ANÚNCIO

Porém, após a dupla acabar, eles pararam de conviver. Ralf disse que esperou um ligação de Chrystian que nunca aconteceu.

“Eu esperava que ele fosse me ligar porque ele desmancho. Eu precisava me frear nisso e procurar respeitar aquele momento que ele estava vivendo, que parecia tão feliz, de estar gravando com as pessoas que ele queria”.

A causa da morte de Chrystian

O Hospital Samaritano, na Zona Oeste de São Paulo, confirmou que o cantor sertanejo Chrystian morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Aos 67 anos, o artista tinha sido internado na noite de quarta-feira (19) após passar mal, mas não resistiu e teve o óbito confirmado horas depois de dar entrada no hospital.

Antes, a assessoria do sertanejo informou que ele foi diagnosticado recentemente com uma condição que “exige repouso imediato e tratamento especializado”.