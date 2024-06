Espanha, Itália e Croácia protagonizarão uma emocionante jornada nesta segunda-feira na Eurocopa 2024

A Eurocopa 2024 continua seu caminho nesta segunda-feira, 24 de junho, com dois jogos de alto nível: Albânia vs. Espanha e Croácia vs. Itália, que definirão as equipes do grupo B que avançarão para as oitavas de final.

Por um lado, ‘La Roja’ já garantiu seu lugar na próxima fase após duas vitórias sobre Croácia e Itália, então buscará pelo menos um empate contra Albânia para garantir o primeiro lugar em seu grupo.

No entanto, a seleção albanesa precisa obrigatoriamente da vitória e esperar por uma derrota dos ‘azzurris’ para terminar em segundo lugar no seu grupo ou, caso contrário, avançar como um dos quatro melhores terceiros colocados.

No outro encontro, a Itália busca a vitória para garantir o segundo lugar do seu grupo, pois uma derrota poderia complicar as coisas, embora tenham pela frente uma Croácia necessitada de pontos, pois se não vencer, será eliminada do campeonato.

Sem dúvida, dois jogos de alto nível com seleções consideradas potências mundiais, por isso, a seguir, compartilhamos os horários para que você não perca.

Albânia vs. Espanha

Data: segunda-feira, 24 de junho

Sede: ESPRIT Arena

Horário: 16:00 horas, horário de Brasília.

Croácia vs. Itália

Data: segunda-feira, 24 de junho

Sede: Red Bull Arena

Horário: 16:00 horas, horário de Brasília.