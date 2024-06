Brasil estreia hoje na Copa América contra Costa Rica; veja horário do jogo e como assistir

A seleção brasileira estreia nesta segunda-feira (24) na Copa América. O primeiro time que o Brasil vai encarar na fase de grupos é a Costa Rica, em partida que acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles (Estados Unidos), a partir das 22h (horário de Brasília).

Estreia de Dorival Júnior em competições oficiais

Este é o primeiro jogo oficial do técnico Dorival Júnior sob o comando do Brasil. Até o momento foram quatro jogos amistosos, sendo duas vitórias, uma contra a Inglaterra e outra contra o México, e dois empates, contra Espanha e Estados Unidos.

Últimos confrontos entre Brasil e Costa Rica

Essa é a 12ª vez que Brasil e Costa Rica se enfrentam, com 10 vitórias do Brasil e uma derrota. O último jogo entre as duas equipes aconteceu durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, com vitória da seleção brasileira nos acréscimos por 2 a 0.

Além da Costa Rica o Brasil enfrenta, pela fase de grupos, o Paraguai no dia 28 de junho e a Colômbia no dia 2 de julho.

Escalação

Para este primeiro confronto o Brasil está escalado com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior e sob o comando do técnico Dorival Júnior, segundo o Globo Esporte.

Já o provável time da Costa Rica tem Sequeira, Quiróz, Cascante, Vargas, Calvo, Mora; Galo, Aguilera, Zamora, Campbell (Ugalde), Contreras e o técnico Gustavo Alfaro.

Como assistir o jogo?

A transmissão do confronto entre Brasil e Costa Rica ocorre na Globo, via canal aberto, e na sportv.

Última Copa América

A última vez que a seleção venceu uma Copa América foi em 2019, sendo a terceira maior campeã da história. Em 2021, quando ocorreu o último torneio, o Brasil perdeu a final para Argentina em pleno Maracanã.