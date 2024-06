A estreia mais erótica da Netflix: o filme picante que vai deixar você sem fôlego

Começamos uma nova semana para recomendar uma variedade de filmes, séries e documentários da plataforma Netflix. Desta vez, destacamos o gênero de drama romântico com uma produção imperdível. Trata-se de “Primaveras Escuras”, um filme picante, mas com muito conteúdo.

O drama erótico de origem mexicana estreou originalmente em 2014 e foi dirigido por Ernesto Contreras, que também dirigiu outras produções disponíveis na plataforma como Belascoarán, El último vagón e El Chapo.

Em “Primaveras Escuras”, a história gira em torno de duas pessoas infelizes. De um lado está Igor, preso em um casamento infeliz e disfuncional; do outro lado está Pina, uma mãe solteira. Quando se conhecem, o desejo rapidamente se faz presente e, com a chegada da primavera, uma paixão incontrolável se desencadeará entre eles.

Frustração, amor e paixão

De acordo com a resenha do portal El Filme, as frustrações de ambos se manifestam de maneiras diferentes em seus lares, Ela tem acessos de desespero que só expressa através de gritos contra seu filho de seis anos e acessos de neurose que denunciam sua pouca paciência.

Lorenzo a vê com raiva e evidente ressentimento por sua recusa em continuar com seu pai. Ela percebe. A criança, em sua crueldade inocente, a tortura levemente e ela, com seu caráter, apenas incentiva os atritos, os exacerba. Embora em alguns momentos tente se reconciliar com a criança, o dano é muito mais profundo e não apenas entre eles. Há uma fratura em sua própria noção materna.

Igor está casado com Flora, de personalidade submissa, trabalhadora, que aceita seu papel de empregada doméstica e servidão, atendendo aos caprichos de seus empregadores.

Eles não podem ter filhos. O contato sexual, pelo que parece, é mínimo ou nulo, e uma profunda tristeza, além do esgotamento pelas atividades laborais, deixa pouco tempo para que o casal cresça em um carinho que parece desgastado.

O filme é estrelado por José María Yazpik, Irene Azuela e Cecilia Suárez, e após sua estreia, recebeu comentários principalmente positivos da crítica.

É um filme que você não pode deixar de ver e é importante ter em mente que possui cenas muito explícitas e picantes, o que resultou em restrições de idade em alguns países. Aterrissou no Netflix há poucos dias e se torna uma das apostas mais interessantes no catálogo de conteúdo mexicano da plataforma.