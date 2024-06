Penélope em ‘Bridgerton 3′ enviou uma poderosa mensagem com seu vestido de noiva e ninguém percebeu

A segunda parte da terceira temporada da série Bridgerton, transmitida pela Netflix, já está disponível e revela todas as incógnitas que ficaram pendentes na primeira, quando Colin Britdgerton (Luke Newton) finalmente assume seu amor por sua melhor amiga Penélope Featherington (Nicola Coughlan) e, após confessá-lo, eles consumam seu amor dentro da carruagem em que estão viajando e ele a pede em casamento.

Agora, na segunda parte, chegar ao altar parece estar ameaçado pelo segredo de Penélope, que se vê entre a cruz e a espada, pressionada por Eloise para confessar a Colin que ela é, na verdade, Lady Whistledown. Ele descobre toda a verdade minutos antes do casamento, o que o devastou completamente, afirmando que nunca o perdoará.

São quatro episódios cheios de muito drama, paixão e lições. Finalmente, Penélope consegue chegar ao altar. A igreja está decorada com as cores que sempre marcaram a vida dos Featherington: amarelo, verde claro e azul, e no meio de tudo aparece a mais nova das Featherington, de mãos dadas com sua mãe.

Penélope parecia bastante simples, mas glamourosa. Um vestido rosa suave de seda, liso, sem rendas ou estampas, em corte império, acompanhado de luvas curtas, nada parecido com o que Daphne e Edwina usaram na primeira e segunda temporada. No entanto, isso foi feito com um propósito poderoso que foi revelado pela própria Jess Brownell, produtora executiva da série, à revista Glamour.

"O nosso designer de figurino, John Glaser, criou uma silhueta muito simples para a Penélope que, de certa forma, era uma homenagem à sua condição de mulher poderosa de carreira. Não é muito exigente naquele momento. É uma silhueta muito forte", disse Brownell.

Além disso, acrescentou que o que mais lhe pareceu poderoso e admirável na temporada foi o discurso final que Colin fez sobre sua esposa: "Se o meu único propósito na vida é ser o homem por trás da mulher, que assim seja". Para a produtora, é "sobretudo como mulher de carreira, a coisa dos sonhos que você quer que alguém te diga".

Mas as músicas que tocaram durante a trama de Penélope e Colin também não foram escolhidas ao acaso, pois escolheram “Yellow”, do Coldplay, como uma referência aos amarelos de Featherington e suas cores. Enquanto “You Belong With Me”, de Taylor Swift, foi escolhida para homenagear esse amor que sempre esteve se desenvolvendo.