O famoso cantor e ator Justin Timberlake foi preso na madrugada de terça-feira na exclusiva área dos Hamptons, Long Island, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool (DWI). O artista de 43 anos, residente de Franklin, Tennessee, assegurou à polícia que tinha consumido “apenas um martini” antes de ser detido, de acordo com o relatório oficial.

ANÚNCIO

O incidente ocorreu por volta das 12h17 da manhã, quando Timberlake, ao volante de um BMW cinza com placas da Flórida, foi parado por passar um sinal de pare e não se manter na faixa correta.

Justin Timberlake afirmou que só tinha tomado um martini

De acordo com o oficial Michael Arkinson da polícia de Sag Harbor Village, Timberlake mostrava sinais evidentes de intoxicação: "Seus olhos estavam injetados de sangue e vidrados, seu hálito cheirava fortemente a álcool, tinha dificuldades em manter a atenção dividida, sua fala era lenta, estava instável ao andar e falhou em todos os testes de sobriedade no local".

Após sua prisão, Timberlake foi liberado sem precisar pagar fiança aproximadamente nove horas depois. Durante sua interação com a polícia, o cantor se recusou a fazer um teste químico de álcool no sangue, afirmando: “Não, não vou fazer um teste químico”. O cantor havia jantado no The American Hotel, um conhecido estabelecimento em Sag Harbor, antes de ir para a casa de um amigo. Este hotel, cujas raízes remontam a antes de 1776, é famoso por sua extensa carta de vinhos, incluindo opções de alta qualidade.

Esta detenção ocorre num momento complicado para Timberlake, que tem sido alvo de críticas por parte dos fãs da sua ex-namorada, Britney Spears. No seu livro de memórias “The Woman in Me”, Spears revelou detalhes sobre a sua relação com Timberlake, incluindo uma dolorosa decisão de aborto e acusações de infidelidade. Embora Spears tenha pedido desculpas nas redes sociais por qualquer ofensa causada pelo seu livro e elogiado a música de Timberlake.