Netflix: a emocionante minissérie turca que vai partir seu coração

As produções turcas têm grande popularidade entre os espectadores da plataforma Netflix. Séries, filmes e documentários têm ganhado respeito e estiveram no Top 10 dos mais assistidos no streaming. Para este fim de semana, recomendamos “As Vidas Secretas da Família Uysal”, uma minissérie lançada em 2022.

Este filme combina drama, comédia e questões familiares, contando com uma temporada de 8 episódios, cada um com aproximadamente 45 minutos de duração.

Essa produção que está na Netflix gira em torno de um homem, arquiteto de profissão, que tem tudo, mas nada do que ele quer.

Ao fazer aniversário, ele entra em uma crise existencial, o que o levará a querer reviver tempos antigos. Por sua vez, os membros de sua família, esposa e filhos, lidam com seus próprios problemas e todos escondem algum segredo.

As boas opiniões sobre o drama são abundantes

Foi filmado na cidade de Istambul e dirigido por Onur Saylak, enquanto o roteiro foi escrito por Hakan Günday. É estrelado por Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Ugur Yücel, Nezaket Erden e Dilara Gül Demiral, entre outros.

A crítica teve boas opiniões sobre sua trama no momento de seu lançamento, então é uma boa opção para assistir algo diferente.

Segundo o portal Minuto NQN, se estiver entediado com os mesmos cenários e personagens, ‘As Vidas Secretas da Família Uysal’ oferece um sabor diferente... Uma boa visão dos desafios da sociedade moderna... Sonhos perdidos, relacionamentos quebrados, viver sob o mesmo teto sem se conhecer, tentando encontrar a paz...”

Nas redes sociais também houve comentários muito bons: “Nesta série alucinante, cada um lida com sua vida da melhor maneira possível, tentando se encontrar e, o que é mais difícil: expressar isso”.

Outro internauta destaca: “Todos nós estamos presos em um estereótipo de vida, que às vezes tem muito pouco a ver com nossa própria identidade. Aparentemente tranquila, esta série vai escurecendo aos poucos, chegando até ao ponto de se tornar um thriller e nos deixar inquietos. Cheia de simbolismo, vai ganhando peso até o final”.