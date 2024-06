Jennifer Garner e o dia em que usou o mesmo visual que JLo: uma foi elogiada e a outra foi destruída

Jennifer Garner e Jennifer Lopez são duas das atrizes mais talentosas e reconhecidas de Hollywood, e cada uma delas consegue brilhar com luz própria, fazendo valer sua beleza, inteligência e estilo.

ANÚNCIO

Jennifer Garner quis tentar copiar um visual de JLo, mas recebeu muitas críticas nas redes sociais

No entanto, elas compartilham mais do que apenas um nome, já que Jennifer Lopez se casou com o ex-marido de Jennifer Garner por mais de uma década, especificamente 13 anos, e é o pai de seus filhos. Apesar de terem tentado confrontá-las uma com a outra, ambas as atrizes demonstraram ser mulheres maduras que podem se dar bem, têm um ótimo relacionamento e tratam muito bem os filhos uma da outra, como já foi visto anteriormente.

Recentemente, Jennifer Garner teve um encontro com seu ex-marido e quis usar o mesmo traje que JLo usou dias antes, o que resultou em dezenas de críticas nas redes sociais por parte dos internautas.

Jennifer Garner encontrou-se com seu ex-marido, o renomado ator e diretor de cinema Ben Affleck, no jogo de basquete de seu filho Samuel, evento ao qual também compareceu sua filha mais velha Violet, de acordo com as informações do site Nueva Mujer.

E naquele dia, a atriz quis imitar um visual que Jennifer Lopez havia usado dias antes na presença de Ben Affleck, o que fez com que as redes sociais começassem a criticá-la e zombar dela.

Internautas reagem ao visual de Jennifer Garner

Jennifer Garner usava um visual muito casual com jeans azul claro e uma camiseta branca, que ela complementou com um cardigã curto. A atriz também usava sandálias marrons.

Últimas Notícias ANÚNCIO