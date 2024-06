“Ele parecia mais feliz do que com JLo”: Assim foi o romance esquecido entre Ben Affleck e Salma Hayek

Antes de Ben Affleck se casar com JLo há alguns anos, o ator teve um breve relacionamento com Salma Hayek. Esse episódio de sua vida tem sido lembrado pelos internautas, que têm comparado suas diferentes fases românticas com a que ele está vivendo atualmente com a diva do Bronx.

Na verdade, até disseram que ele parecia mais feliz com sua ex, Jennifer Garner, depois de várias semanas de rumores de crise e possível separação, em que foram capturados pelos paparazzi em atitudes frias e distantes.

Assim foi a história de amor entre Ben Affleck e Salma Hayek

Em 2022, houve especulações na mídia internacional de que existia uma rivalidade entre JLo e Salma Hayek, nada mais, nada menos, do que por Ben Affleck, com quem a mexicana namorou por alguns meses.

Os rumores surgiram em 1999, quando ambos protagonizaram ‘Dogma’. Depois disso, foram vistos juntos em mais de uma ocasião, embora nunca tenham confirmado nem negado que existisse algo romântico entre eles.

Naquele momento, Jennifer Lopez não tinha nada a ver com o ator, pois na verdade estava prestes a se casar com o coreógrafo, Cris Judd, em 2001. Tudo mudou quando Ben Affleck fez o filme ‘Gigli’ com sua atual esposa, onde a faísca entre eles surgiu, quase os levando a se casar no início dos anos 2000.

No meio da esmagadora pressão midiática em que se encontravam, preferiram seguir caminhos separados, e 20 anos depois retomaram seu relacionamento.

O caso de Salma Hayek foi diferente, pois teve vários parceiros no meio antes de encontrar o amor definitivamente em François-Henri Pinault, em 2006. Tiveram uma breve separação em 2008 e no ano seguinte se casaram. Julio Cesar Chavez, Edward Atterton, Edward Norton e Josh Lucas foram alguns de seus amores.