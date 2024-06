Registro histórico mostra o Príncipe William e seus filhos lado a lado com a cantora Taylor Swift

Príncipe William curte show de Taylor Swift com os filhos

Um registro publicado pela conta oficial do Príncipe William no Instagram foi capaz de levar os fãs da cantora Taylor Swift à loucura! Na imagem, é possível ver o príncipe e seus dois filhos mais velhos, George e Charlotte, lado a lado com Taylor após o show da cantora em Londres. Conforme o Gshow, William celebrou seu aniversário de 42 anos junto aos filhos no show de Taylor.

O gesto não passou despercebido pela cantora, que também decidiu compartilhar um registro do encontro com a realeza britânica. Em seu perfil, Taylor publicou uma imagem onde ela e o namorado, Travis Kelce, aparecem com o Príncipe e seus herdeiros.

Na legenda, a cantora parabenizou William por seu aniversário e disse que o show realizado em Londres representou um ótimo começo de turnê.

“Feliz aniversário, amigo. Os shows em Londres foram um início esplêndido”, escreveu a cantora.

Reação nas redes sociais

A presença do Príncipe William e seus filhos no show da cantora não passou despercebida pelos fãs que estiveram presentes no estádio para curtir a apresentação de Taylor. Em meio às músicas, um registro acabou viralizando nas redes sociais.

Enquanto a cantora performa a música “Shake it off”, os fãs registraram o momento em que William e os filhos se animam ao som da canção em um dos camarotes do local. No vídeo, é possível ver o príncipe herdeiro em um momento descontraído, dançando e cantando. Veja:

Em pouco tempo, o vídeo foi compartilhado nas redes sociais de todo o mundo e recebeu diversos comentários de pessoas que elogiaram a atitude do príncipe. “Não é à toa que essa música causa até abalos sísmicos. Todo mundo conhece”, comentou uma internauta.

“É assim que se dança essa música”, reagiu uma seguidora, ao que outra completou: “Gente! Que querido! Curtiu real”.