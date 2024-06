RBD: O verdadeiro motivo da ação contra Guillermo Rosas, não é uma questão de dinheiro

Alguns integrantes do RBD decidiram entrar com uma ação contra seu ex-gerente por fraude. Após os rumores de que Anahí e seu marido se juntaram a Guillermo Rosas para destinar o dinheiro do grupo para a campanha política de Manuel Velasco Coello, Andrés Tovar, marido de Maite Perroni admite que mais do que dinheiro, os demandantes têm outros objetivos.

Muitas especulações surgiram sobre a possível conspiração de Anahí e Guillermo Rosas para cometer fraude contra o RBD. A cantora já desmentiu essa informação várias vezes, enquanto outros membros do grupo deram declarações a respeito, demonstrando sua insatisfação.

Por outro lado, Andrés Tovar admitiu que o que sua esposa e seus colegas estão procurando não são os lucros econômicos, mas sim fazer justiça, então a partir de 4 de junho, Christian Chávez, Christopher Uckermann e Maite Perroni lideraram uma ação civil contra Guillermo Rosas sob as acusações de ‘Violação do pacto de boa fé e tratamento justo’, ‘Violação do dever fiduciário’ e ‘Atraso no julgamento’.

RBD não está em busca de dinheiro

Numa entrevista, Andrés Tovar garantiu que o grupo não está procurando lucro financeiro, já que poderiam ganhar muito dinheiro fazendo outra turnê, mas desejam esclarecer a situação:

“Não se trata apenas de dinheiro porque eles poderiam fazer outra turnê ou iniciar outros projetos agora que é o 20º aniversário do RBD, aproveitar o momento e fazer outra turnê e iniciar outros projetos e ganhariam mais dinheiro do que provavelmente estão brigando agora. É uma questão de justiça e acho válido que eles façam o que for preciso para esclarecer esse assunto”.

Isso poderia afetar a relação dos integrantes do RBD?

Da mesma forma, Andrés Tovar explicou que espera que esses problemas não afetem o relacionamento dos cantores:

“O carinho e amor entre eles é muito grande, de verdade, somente aqueles que os viram no palco, e eu que tive a oportunidade como marido de Maite, apoiando-a incondicionalmente, e os outros maridos, e as pessoas que estiveram por perto, podem ver a magia que eles fazem no palco e o carinho que têm como grupo, como amigos de tantos anos. Então esperamos que nada disso aconteça e a amizade e o carinho continuem prevalecendo sempre, que é o importante”.