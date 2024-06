Paparazzi conta como foi o julgamento que ganhou de Piqué e Clara Chía: “Ele sorridente e ela tensa”

O fotógrafo e paparazzi Jordi Martín ganhou na segunda-feira uma ação judicial movida por Gerard Piqué e sua namorada Clara Chía por assédio, perante um tribunal na Cidade da Justiça de Barcelona, Espanha.

O casal acusou o fotógrafo e colaborador do programa 'El Gordo y la Flaca' de assediá-los ao revelar detalhes de sua relação, depois que o ex-jogador de futebol se separou de Shakira. Eles o processaram, responsabilizando-o por causar danos psicológicos a Chía, e por isso, obtiveram uma ordem de restrição contra ele por três meses. Quando essa ordem expirou, ela pediu uma prorrogação, mas foi negada.

O Quien relatou que o paparazzi Jordi Martín contou detalhes de como foi a audiência, bem como a atitude de Piqué e Clara Chía em relação a ele e às autoridades judiciais. Ele disse que antes do julgamento, Piqué tentou chegar a um acordo com ele, mas ele se recusou, afirmando que estava disposto a comparecer à audiência porque sabia que não estava cometendo nenhum crime, apenas estava fazendo seu trabalho com base na liberdade de imprensa.

"Ele não queria chegar a julgamento, mas como tenho a certeza de que não cometi nenhum crime, estou disposto a arriscar. A única coisa que fiz foi o meu trabalho: fotografar pessoas conhecidas", disse em entrevista ao referido veículo.

Revelou que Gerard Piqué chegou muito sorridente de mãos dadas com sua namorada, que parecia tensa. “Ele muito sorridente e ela visivelmente tensa. Para provar suas acusações, Clara Chía compareceu com quatro psicólogos e oito testemunhas, todos funcionários da Cosmos, a empresa de Piqué”, expressou.

Na audiência, o casal insistiu que Martín conspirou com Shakira para assediar e atacar Chía.

Clara Chía gritou e Piqué saiu em seu socorro

Martín declarou que está relaxado após a decisão do Ministério Público, qualificando-a como justa “porque não se deve colocar um fotojornalista na prisão por fazer o seu trabalho”. Se o tivessem condenado, isso teria sido um mau precedente para a liberdade de imprensa.

O paparazzi relatou que, durante a audiência, ele foi ao banheiro e encontrou Clara Chía. Naquele momento, ela gritou “mas o que faz aqui Jordi. Me deixe em paz. Estou com medo!”.

O lugar estava cheio de policiais, no entanto, mesmo assim, Piqué saiu correndo para ajudá-la.

“Que eu tenha concordado com a Shakira para atacá-la. Será que a Shakira não tem algo mais importante para fazer?”, afirmou Martín.