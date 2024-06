O diretor de ‘Divertida Mente 2′ explica por que há menos emoções na bem-sucedida sequência

A tão esperada sequência de ‘Divertida Mente 2′ chegou aos cinemas para arrasar. O filme dirigido por Kelsey Mann teve uma surpreendente arrecadação que ultrapassou os 155 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana, deixando para trás filmes como Duna: Parte Dois e Godzilla vs. Kong: O Novo Império, e se mostrou como um novo sucesso da Pixar.

O filme animado não só foi um sucesso local, mas também a nível internacional, onde arrecadou 140 milhões de dólares. Este feito supera o próprio Frozen 2 e torna o filme o maior lançamento animado nos mercados estrangeiros. Sem dúvida, uma excelente notícia para a Disney e Pixar, que tiveram alguns contratempos nas bilheterias nos últimos anos.

O que disse Kelsey Mann sobre as novas emoções de Divertida Mente 2?

Mann ofereceu ao Collider detalhes sobre a direção criativa do filme. Ao contrário do primeiro filme, esta sequência introduz novas emoções no mundo de Riley, que agora enfrenta os desafios da puberdade.

Mann explicou um dos mistérios que muitos tiveram, sobre por que há menos emoções positivas. O cineasta enfatizou que, após muita pesquisa, chegou a ver todas as emoções como necessárias e benéficas:

"Alegria continua sendo a única emoção claramente positiva. Novas emoções, como Ansiedade e Inveja, embora possam parecer negativas, também têm um propósito positivo em nossas vidas. Mesmo a Ansiedade, que pode causar danos, realmente está tentando nos ajudar. Todas as emoções estão lá para cuidar de nós", explicou.

A saúde mental é um tema central em ‘Divertida Mente 2′, abordando como diferentes emoções interagem e afetam Riley durante um fim de semana crucial em sua vida. Esse enfoque tem ressoado profundamente com o público, muitos deles adolescentes e jovens adultos que se assemelham à idade de Riley nesta sequência.