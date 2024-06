Netflix: a emocionante minissérie romântica que dura menos de 2 horas e que você nunca vai esquecer

As séries e filmes espanhóis são alguns dos mais procurados na plataforma da Netflix, especialmente as comédias e dramas românticos, e entre elas há uma que se destaca, trata-se de ‘O Tempo que Te Dou’, que foi catalogada pela crítica como a melhor minissérie espanhola de amor da década.

A série tem dez episódios de onze minutos de duração cada e narra a história de Nico e Lina, dois jovens que começam se amando loucamente, mas que acabam se separando por diversas circunstâncias que você terá que descobrir ao longo do tempo.

Trata-se de um formato inovador de episódios curtos que viajam entre o passado e o presente do personagem principal.

No primeiro episódio, passaremos um minuto no presente e dez no passado, e em cada episódio estaremos um minuto a menos no passado e um a mais no presente, enquanto acompanhamos Lina neste processo de se reencontrar e conseguir esquecer Nico, seu primeiro amor.

Um elenco onde a protagonista é a criadora

"O tempo que te dou" é protagonizado por Álvaro Cervantes e Nadia De Santiago, que, por sua vez, é criadora da história, juntamente com Inés Pintor e Pablo Santidrián, também responsáveis pela direção.

“Tínhamos vontade de contar uma separação amorosa, o que implica perda e abandono, e acreditamos que esta era uma boa oportunidade,” explicou De Santiago à La Vanguardia.

Para isso, "trabalhamos desde o roteiro passando por diferentes etapas do luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, para assim superá-lo", acrescenta.

A série é emocional e os protagonistas mostram sua química e dor com tanta verdade que conseguem fazer com que você se coloque em seu lugar. Esse é o ponto pelo qual a série conquistará você, porque é capaz de tocar seu coração. Portanto, coloque-a em sua lista para não perder uma produção que o manterá sentado no sofá.