Os atos da celebração dos anos de reinado de Felipe VI tiveram dois protagonistas que ofuscaram os reis: Leonor e Sofía. As duas meninas brilharam com luz própria, de 18 e 17 anos, estavam muito bonitas e chamaram a atenção. Por sua vez, Felipe e Letizia não brilharam como reis, nem como casal.

ANÚNCIO

A princesa Leonor está sendo criticada nas redes sociais por seu visual: "parece mais velha do que a mãe dela"

Os reis de Espanha completam 10 anos de reinado, mas também podem completar mais 10 anos com uma única garantia: suas filhas farão melhor do que eles. No entanto, Leonor tem um problema. A princesa de Astúrias está presa no papel de cadete Bourbon, que como civil oferece uma imagem pior. Ela só foi vista bem como soldado e ainda faltam mais 3 anos de estudo.

Leonor e Sofia estão no mesmo evento: uma é elogiada pelo visual e a outra é destruída pelo seu ‘vestido desastroso’ (Pablo Cuadra/Getty Images)

Na cerimônia dos seus pais, Leonor vestiu-se de civil e parecia muito pior do que com uniforme. Neste contexto, grande parte da culpa recai sobre os estilistas reais, que se esforçam para encontrar vestidos que não lhe favorecem, mas o daquela noite foi um erro gigantesco, de acordo com as informações do site El Nacional.

Sofia é a mais bonita

As fotografias provam isso, pois apenas os retratos são salvos de certa forma quando ela sorri, porque Leonor é muito fotogênica, tem um rosto tão esplêndido que consegue ofuscar o horrível vestido, pouco elegante e que não lhe caía bem. Um vestido de alças com um decote muito inadequado e uma saia de renda. Uma das últimas propostas da marca espanhola Sfera.

Por sua vez, sua irmã Sofia optou por um visual mais discreto, branco, coberto e com saltos, o que a fez sair vitoriosa. É um conjunto completamente branco que destacou sua elegância e altura.

Redes sociais reagem ao visual da princesa Leonor

Alguns internautas reagiram contra a maneira de vestir da princesa Leonor, dizendo que "a vestem como uma velha".

“Por favor!!! A princesa é uma jovem que se veste como uma velha. Mas quem a veste”, “Por que se vestem como velhas”, “O estilo que lhes colocam cada vez é pior”, “Por favor .. que roupa é essa”.