Kevin Costner afirmou que está disposto a voltar para ‘Yellowstone’

(Mark Von Holden/Variety via Getty Images)

A série é uma das mais populares dos últimos anos, servindo como um renascimento na carreira do ator

Os fãs de ‘Yellowstone’ ficaram desapontados ao saber que o protagonista da série, Kevin Costner, não retornaria para os episódios finais, no entanto, o ator falou recentemente sobre a possibilidade de voltar ao seu papel.

Numa entrevista para o programa ‘Today’, onde o ator foi promover seu filme mais recente intitulado ‘Horizon’, ele explicou por que não retornou para o final da série e expressou seu desejo de interpretar novamente John Dutton.

“‘Yellowstone’ tem sido extremamente importante para mim. Eu adoraria voltar sob as circunstâncias certas, acho que todos nós queremos. No meu caso, as circunstâncias certas precisam acontecer”, disse Kevin Costner.

Kevin Costner esperava poder fazer sete temporadas de ‘Yellowstone’

Kevin Costner quis deixar claro que estava disposto a gravar 7 temporadas de ‘Yellowstone’, no entanto, a produção reduziu para cinco, e a última ideia foi filmar os primeiros 8 episódios e depois os últimos 6.

O ator informou que quando retomarem as gravações dos últimos episódios, ele já tinha agendado para começar com ‘Horizon’ e, devido ao contrato que assinou, não podia sair do projeto.

Sabe-se que a segunda parte da quinta temporada de ‘Yellowstone’ está em pós-produção e começará a ser transmitida em novembro de 2024.

Portanto, ainda há uma pequena probabilidade de chamarem Kevin Costner para gravar algumas cenas ou retornar em uma sequência: "Talvez eu faça. Talvez isso volte para mim. Se assim for e eu me sentir realmente confortável com isso, adoraria fazer".

Ele não gostou que a Paramount ou a 101 Studios não tenham saído em sua defesa quando surgiram especulações de que ele havia abandonado o projeto porque só queria gravar por uma semana e nada mais, quando eles sabem que ele estava disposto a gravar mais temporadas. Ele também mencionou que a produção não entrou em contato com ele novamente para que ele possa concluir corretamente o arco de seu personagem.