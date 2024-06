Filho de Shakira aparece com unhas pintadas e recebe críticas preconceituosas

(Mike Coppola/Getty Images for MTV)

Sasha Piqué, Shakira e Milan Piqué participam do MTV Video Music Awards de 2023 no Prudential Center em 12 de setembro de 2023 em Newark, Nova Jersey.

No meio do vai e vem que enfrentaram Shakira e Gerard Piqué nos últimos meses por sua polêmica separação e batalha pela custódia de seus filhos, o empresário cumpre pontualmente sua função como pai ao visitar seus filhos em Miami e depois levá-los para a Espanha, seu país de origem.

Embora o catalão tenha sido bastante reservado com a vida de seus filhos, não os expondo como faz Shakira em eventos e tapetes vermelhos, durante sua mais recente visita aos Estados Unidos, ele foi visto com seus filhos.

Milan e Sasha, que herdaram o talento e a paixão pela música de sua mãe, costumam receber elogios sempre que aparecem, mas desta vez o filho mais velho da cantora tem sido alvo de duras críticas.

Filho de Shakira exibe suas unhas pintadas ao lado de Piqué

Gerard Piqué foi visto com Milan e Sasha passeando pelas ruas de Nova York depois de irem às compras e assistirem ao musical Aladdin na Broadway, mas após fotos aparecerem na internet, o filho mais velho da cantora e do ex-jogador de futebol roubou toda a atenção.

E é que Milan, de 9 anos, apareceu com as unhas pintadas de preto, o que causou indignação entre os usuários da internet devido ao estilo ‘muito feminino’. No entanto, houve aqueles que saíram em sua defesa, garantindo que isso se deve à sua última apresentação de rock, na qual também usou maquiagem preta nos olhos.

“As unhas de Milan estão pintadas”, “Outro afeminado”, “Ai não, já os perdemos também”, foram alguns comentários.

No entanto, muitos saíram em sua defesa revelando as razões para usá-las e o quão "cool" elas são.

“E o que há de mal nisso? Já não estamos na sua época, onde as pessoas eram restringidas pela roupa, unhas, cores etc.”, “Ele teve uma participação em um grupo de rock da escola de música e para o personagem ele teve que pintar as unhas como fazem os vocalistas de rock!”, acrescentaram outros.”

A verdade é que o pai e os filhos tiveram suas saídas e há também aqueles que destacaram o trabalho do empresário, por continuar presente na vida das crianças apesar das diferenças com Shakira.