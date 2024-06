Este filme no Top 10 internacional da Netflix é classificado como a melhor estreia do ano

Sob as Águas do Sena

A Netflix fez uma grande aposta nas produções internacionais e os resultados positivos são refletidos em sua lista TOP 10 semanal, onde agora se encontra um thriller francês que muitos estão qualificando como o ‘melhor lançamento’ até agora em 2024.

Em primeiro lugar, os thrillers franceses costumam ter enredos intrigantes e bem desenvolvidos que mantêm o público envolvido. A cinematografia e a direção também costumam ser destacadas, oferecendo uma estética visual atraente que complementa a narrativa. Além disso, as atuações costumam ser de alto nível, com atores talentosos que dão vida a personagens complexos e profundos.

É assim que ‘Sob as Águas do Sena’ se tornou uma das favoritas na plataforma e aqui vamos te contar tudo o que você precisa saber a respeito.

Sobre o filme

Sob as Águas do Sena Netflix (Netflix)

Se você já assistiu a filmes como ‘Tubarão’ (1975), de Steven Spielberg, e ‘Grande Tubarão Branco’, saberá que as tramas envolvendo tubarões são algo sério, por mais ridículas que possam ser, como no segundo caso. O suspense, a ação e um antagonista temível que se move em um ambiente naturalmente assustador como o oceano fizeram desses filmes um must para os amantes do cinema.

Embora não tenha nada a ver, ‘Sob as Águas do Sena’ poderia ser descrito como uma mistura desses dois filmes, onde vemos um super tubarão mortal rondando o Rio Sena de Paris enquanto a cidade se prepara para um triatlo internacional.

A história segue Sophia Assalas, uma oceanógrafa proeminente que é abalada por um erro trágico que a deixou em desgraça pública. Rebaixada a trabalhar no aquário de Paris, Sophia tem a oportunidade de redimir seu passado e superar sua dor quando avista um tubarão Mako, chamado de Lilith, no rio Sena em Paris.

Sob as Águas do Sena Netflix (Netflix)

É então que Sophia conhece um coletivo de jovens ativistas liderados por Mika (Lea Leviant), que estão dedicados a proteger os mares. Ao contrário da maioria dos filmes sobre ataques de tubarões que exigem matar o predador mortal, o assustador filme francês se destaca quando Mika tenta libertar o tubarão Mako do Sena.

Dirigido por Xavier Gens (Budapeste, Cold Skin), ‘Sob as Águas do Sena’ conta com a atuação estelar de Bérénice Bejo, vencedora do César, juntamente com Nassim Lyes e Léa Léviant e um tubarão de enorme perigo.

Sob as Águas do Sena Netflix (Netflix)

Sem dúvida, por mais medo que nos causem, amamos os filmes de terror que envolvem tubarões por várias razões intrigantes e emocionantes. Em primeiro lugar, esses filmes despertam nossos medos mais primitivos e profundos em relação ao desconhecido e ao incontrolável nos oceanos, lugares que ainda não exploramos completamente. A ideia de sermos atacados por uma criatura tão poderosa e rápida como um tubarão desperta nosso instinto de sobrevivência e nos faz confrontar nossos medos mais básicos.

Além disso, de alguma forma, elas conseguem criar um ambiente de tensão e suspense palpável. Essa tensão é aumentada pela natureza imprevisível e pela ferocidade dos tubarões, que representam uma ameaça constante e implacável para os personagens.