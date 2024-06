Após Xamã, Globo aposta em outro músico na próxima novela das 19h

O rapper MV Bill vai fazer uma participação especial na próxima novela das sete da Globo. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, o artista está confirmado em Volta por Cima, substituta de Família é Tudo, a partir do dia 23 de setembro.

O personagem Lindomar, pai da protagonista Madalena, vivida por Jéssica Ellen, estaria reservado para o artista nesta trama escrita pela autora Claudia Souto.

Segundo a publicação, o personagem de MV Bill é um motorista de ônibus prestes a se aposentar, que sofre um acidente no último dia de trabalho.

No meio de tudo isso, um prêmio milionário da loteria fica em xeque, já que o pai da personagem principal de Volta por Cima não consegue fazer nada.

Helena Ranaldi e MV Bill trabalharam juntos em Malhação (João Cotta/Globo)

Tudo piora, quando um personagem chamado Osmar descobre a fortuna e tenta se apoderar para saldar uma grande dívida que tem em seu nome.

MV Bill em outras tramas na TV e cinema

O rapper já apareceu em outras novelas da emissora. Em 2010, por exemplo, ele fez uma pequena participação em Malhação.

Antes, em 2009, ele esteve no elenco de Sonhos Roubados e no ano de 2022 foi chamado para o filme As Seguidoras.

A história da novela substituta de Família é Tudo

Em Volta por Cima, a autora Claudia Souto entrelaça as histórias dos personagens após um momento traumático dentro de um ônibus, que faz parte da frota de uma empresa familiar do ramo de transportes.

Além das cenas nos estúdios da Globo, a próxima novela das 19 horas, que estreia em setembro, terá cenas gravadas na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Volta por Cima fura a fila das novelas da Globo

A produção da próxima novela das 19 horas seguem na Globo, mas também enfrentam algumas polêmicas antes mesmo da estreia.

Protagonista da novela Volta por Cima, Jéssica Ellen revela que está nervosa antes mesmo das gravações começarem (João Miguel Júnior/Globo)

Com a escalação do elenco atrasada, a novela de Claudia Souto foi aprovada pela direção do canal depois do cancelamento de Conta Comigo, trama escrita por Mauro Wilson, que chegou a ser anuncia para o mercado publicitário.

A mudança repentina aconteceu devido a sua abordagem política em pleno ano eleitoral.

Segundo a sinopse, Conta Comigo traz uma história que envolve líderes comunitários e vereadores corruptos. Desta forma, a Globo colocou a novela mais para frente.