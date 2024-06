A série que enlouqueceu a Netflix logo no primeiro dia de estreia

Colin Bridgerton e Penelope Featherington incendiaram as telas com sua cena de sexo

Se algo têm em comum os fãs da série ‘Bridgerton’ é a ansiedade por ver as estreias da série no minuto em que são lançadas na plataforma da Netflix.

Com a Temporada 3 e o final dos primeiros 4 episódios, era mais do que evidente que havia desespero para que chegasse 13 de junho para ver o desfecho do relacionamento entre Colin Bridgerton e Penelope Featherington.

Se a cena da carruagem deixou todos com esse desejo fervendo, o que aconteceu nos últimos capítulos da Temporada 3 foi “a melhor cena de sexo já vista” nas telas. E se alguém ainda não está atualizado com a série, evitaremos os spoilers.

589 milhões de minutos apenas para Colin e Penelope

De acordo com o portal MSN, após o término da segunda metade da temporada na quinta-feira, novos números mostraram o quão popular tem sido entre os espectadores.

Os dados das classificações semanais de audiência da Luminate de 7 a 13 de junho mostraram que em apenas um dia, “os espectadores da Netflix assistiram a Bridgerton por 589 milhões de minutos”.

No entanto, esse total também foi combinado com a audiência dos quatro episódios que estavam disponíveis anteriormente.

De acordo com o portal Variety, após os números de ‘Bridgerton’, veio a série Eric, estrelada por Benedict Cumberbatch, que foi assistida por 518,2 milhões de minutos, seguida pela terceira temporada de ‘Sweet Tooth’ (566,4 milhões) e pela segunda temporada de ‘Perfect Match’ (513,1 milhões).

A primeira e a segunda temporada de ‘Bridgerton’ também completaram o top 10 dos programas mais assistidos na semana passada, com um total de 198,9 milhões de minutos e 177 milhões de visualizações.

Episódios da cena mais intensa da Temporada 3

Numa entrevista realizada pelo This Morning a Nicola Coughlan e Luke Newton, antes do lançamento dos novos episódios de ‘Bridgerton’, Nicola confessou que a cena de sexo ardente após a sessão no carruagem ficou tão intensa e pesada que ela e Luke conseguiram quebrar alguns móveis.

“Paramos porque quebramos os móveis enquanto estávamos fazendo isso (…) Nós realmente estávamos tentando”, disse entre risos.

“Trabalhamos juntos há tanto tempo que podemos nos comunicar sem ter que dizer muito, e eu sabia que ambos estávamos pensando: ‘Estamos terminando com isso’”.

Por sua vez, Luke Newton lembrou que a espreguiçadeira havia desabado debaixo deles. Mais tarde, Nicola compartilhou a evidência no Instagram, posando em frente ao móvel quebrado sorrindo, enquanto Luke parecia envergonhado pelo que tinham feito.