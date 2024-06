A foto da Princesa Leonor que impactou a todos e revelou uma evidente mudança em seu rosto

Um sorriso e dentes brancos têm um grande impacto significativo, não apenas refletindo a saúde bucal e cuidado pessoal, mas também podendo influenciar percepções e relações sociais. E na monarquia espanhola, eles sabem muito bem disso.

A princesa Leonor exibe um sorriso incrível com um detalhe estético

Os reis da Espanha têm bocas muito impecáveis e querem o mesmo para suas filhas, durante dois longos anos a princesa Leonor usou aparelho ortodôntico para posicionar seus caninos e agora que já o retirou, exibe um dos sorrisos mais corretos e brancos. Algo que tem sido possível ver em detalhes nos últimos dias nos eventos de celebração dos dez anos de Felipe VI no trono.

O sorriso da princesa Leonor transmite confiança e simpatia. Segundo Dale Carnegie, autor do livro 'Como fazer amigos e influenciar pessoas': "A ação fala mais alto que as palavras, e um sorriso diz: Eu gosto de você. Você me faz feliz. Fico feliz em te ver". Um sorriso branco pode ser uma ferramenta poderosa, além disso, melhora a capacidade de se comunicar, a autoestima e, consequentemente, a capacidade de se comunicar com eficácia e segurança.

Especialistas afirmam que Leonor fez um clareamento dental

Segundo José Manuel Sanz, dentista e proprietário da Clínica Dental Aravaca, a princesa fez sim o procedimento estético não invasivo: "Parece que sim, vendo essas fotos, e possivelmente fez um clareamento profissional em clínica com branqueamento, seja com laser ou com luz pulsada para mantê-lo. Após esses tratamentos, o fundamental para manter uma dentição branca e saudável é manter uma higiene super boa, evitar hábitos como o consumo de tabaco e bebidas que possam manchar como vinho tinto ou café. Tudo isso provoca manchas e faz com que o dente fique um pouco mais escuro e amarelo com o tempo".

A foto de Leonor que impactou a todos e que revelou uma evidente mudança em seu rosto (Pablo Cuadra/Getty Images)

Além disso, a Dra. Irene Esteve, da Dental Aesthetics, confirma que: “Aparentemente, pela foto, parece que foi realizado um tratamento de clareamento dental”. Tudo isso de acordo com as informações fornecidas pelo site Vanitatis.

Agora, a princesa Leonor tem um sorriso branco e perfeito que complementa o seu trabalho como herdeira do trono espanhol.