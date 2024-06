Por trás dos sorrisos: Kate e William estão em crise?

Diante de rumores recentes sobre uma possível crise entre Kate Middleton e o Príncipe William, a especialista em linguagem corporal, Olga Ciesco, realizou uma análise detalhada sobre a postura e a interação do casal.

Durante a celebração do aniversário de Charles III, Kate Middleton fez uma aparição destacada na parada militar Trooping the Colour. Ao lado do Príncipe William e de seus três filhos, a Duquesa de Cambridge aparentava estar radiante, vestida em um elegante traje preto e branco. No entanto, Ciesco observou que essa apresentação poderia ser uma tentativa de tranquilizar os fãs em meio a especulações sobre a estabilidade do relacionamento do casal.

Expressões corporais e imagens reveladoras

Na análise, muitos dos sorrisos de Kate foram considerados “superficiais”, mas uma fotografia específica chamou sua atenção. Capturada na varanda do Palácio de Buckingham, a imagem mostra Kate e William trocando olhares amorosos e sorrisos carinhosos, o que foi amplamente apreciado pelos internautas. Segundo Ciesco, esta imagem é uma prova de que o relacionamento do casal está em uma fase positiva, desmentindo assim os rumores de um divórcio iminente.

Ela explicou que a inclinação da cabeça de William em direção a Kate, ao invés de uma postura de orgulho, indicava suavidade e cumplicidade. A especialista argumentou que, se o casal estivesse enfrentando dificuldades sérias, eles poderiam estar sorrindo, mas não se tocariam. O fato de seus antebraços estarem próximos foi interpretado como um sinal de laços fortes e solidariedade entre eles.

A dualidade de Kate Middleton

A especialista também destacou uma aparente dualidade no comportamento de Kate durante eventos públicos. Em fotografias oficiais, Kate aparece sorrindo amplamente, mas em momentos mais íntimos, onde não está ciente de ser observada, seu rosto mostra uma expressão fechada. Isso reflete o verdadeiro estado emocional de Kate, que pode estar passando por um período difícil, mas mantém uma fachada de controle e serenidade em público.

Ciesco observou que, mesmo nos momentos em que Kate parece estar apenas “desempenhando seu papel”, há uma calma absoluta em sua expressão, sem sinais de tédio, dor ou irritação. Esta capacidade de manter o controle é uma forma de lidar com os desafios de ser uma figura pública.

Fonte: Purepeople