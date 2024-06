Morte de Chrystian: Cantor sertanejo deixa herança milionária

Chrystian, dupla com Ralf, deixa R$ 60 milhões para os herdeiros

Muitos álbuns e coletâneas transformaram a dupla Chrystian e Ralf num dos grandes sucessos da música sertaneja. A fama também fez Chrystian deixar uma fortuna de R$ 60 milhões para os seus herdeiros, segundo o site Correio Braziliense.

Mas, de acordo com o colunista Léo Dias, o cantor sertanejo deixa sete filhos, sendo que o primogênito nasceu em Goiânia, fruto de um antigo relacionamento de Chrystian.

Os demais herdeiros seriam filhos do sertanejo com uma mulher chamada Sônia e também da influencer Key Vieira, com quem o artista estava casado há 29 anos. Eles tiveram dois filhos: João Pedro e Lia.

A fortuna milionária é fruto de muito trabalho. Afinal, Chrystian e Ralf cantaram juntos por quase 40 anos anos e tiveram muitos sucessos, como ‘Minha Gioconda’, ‘Vida Dividida’, ‘Ausência’ e ‘É Desse Jeito Que a Gente Se Ama’.

Algumas músicas foram parar em novelas marcantes, como O Rei do Gado, exibida na TV Globo.

Porém, em 2000, Chrystian e Ralf pegaram os fãs de surpresa e anunciaram que seguiram carreira solo. Mas, após um ano, lançaram o álbum De Volta, o último trabalho como dupla sertaneja.

A causa da morte de Chrystian foi revelada

O Hospital Samaritano, na Zona Oeste de São Paulo, confirmou que o cantor sertanejo Chrystian morreu de choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades.

Aos 67 anos, o artista tinha sido internado na noite de quarta-feira (19) após passar mal, mas não resistiu e teve o óbito confirmado horas depois de dar entrada no hospital.

Antes, a assessoria do sertanejo informou que ele foi diagnosticado recentemente com uma condição que “exige repouso imediato e tratamento especializado”. Ele faria um show em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no próximo sábado (22), mas o mesmo foi cancelado por conta dos problemas de saúde dele.

Confira abaixo a nota enviada pelo hospital

“O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos”, diz a nota do hospital”.