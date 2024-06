Marco Pigossi vive romance gay em filme gravado nos Estados Unidos

O medo de Marco Pigossi assumir para os fãs que é um homem gay ficou realmente no passado. Prova disso é que o ator que fez sucesso nas novelas da Globo e na Netflix protagoniza o filme High Tide, dirigido por seu marido, Marco Calvani.

Essa é a primeira vez que os dois trabalham juntos. Marco Pigossi e Marco Calvani, que se casaram em dezembro de 2023, em uma cerimônia fechada apenas para os amigos próximos.

Na pele de Lourenço, Marco Pigossi vive o drama de um imigrante gay brasileiro que vive sem documentos em Provincetown, Massachusetts (EUA). Do emprego como faxineiro a dificuldade de construir uma nova vida, este personagem descobre que um mundo completamente novo.

Porém, uma reviravolta faz esse imigrante com o visto vencido se apaixonar por Maurice, personagem de James Bland, levando Pigossi refletir sobre as complexidades das relações humanas.

A estreia de High Tide nos cinemas

O filme protagonizado por Marco Pigossi teve uma sessão especial na região de Provincetown, onde foi escrito e filmado e no próximo dia 28 ele será levado ao 48º Festival Internacional de Cinema LGBTQ+ de São Francisco, nos Estados Unidos.

Até o momento, não há nenhuma informação que confirme a estreia do filme High Tide nas salas de cinema comercial no Brasil.

Além de Pigossi e Bland, o elenco principal de High Tide conta com Marisa Tomei (Meu Primo Vinny), Bill Irwin (O Grinch) e Bryan Batt (Mad Men).

Diego Martins perde processo por homofobia

O sucesso de Kelvin em Terra e Paixão fez de Diego Martins um dos famosos mais expressivos no combate contra a homofobia no Brasil. Por isso, o famoso fez uma reflexão após perder um processo movido contra uma vizinha do prédio onde morava.

‘Ela mandou carta para todos os condôminos falando que eu estava cometendo atos libidinosos nas áreas livres e comuns do edifício”, relembrou o famoso, que se despediu de seu namorado com um selinho.

Segundo o site Extra, Diego lamentou a perda na Justiça, mas reforçou que o Dia Internacional do Orgulho LGBTQUIAPN+, celebrado em 28 de julho, é marcado por histórias de resistência.