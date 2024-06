Kim Kardashian confessou que tem botox demais para ser atriz e refletir emoções

Kim Kardashian está determinada a entrar no mundo da atuação, mas seu caminho para a tela grande é marcado por uma regra não negociável: sua aparência. No episódio mais recente de ‘The Kardashians’, a estrela de reality revelou que nunca antecipou essa nova direção em sua carreira.

Kardashian compartilhou que tem estado em conversas com vários estúdios para apresentar sua comédia “The Fifth Wheel”, uma fusão entre ‘The Hangover’, ‘Bridesmaids’ e ‘The First Wives Club’. Além de atuar como produtora, a fundadora da Skims assumirá o papel principal neste filme escrito por Paula Pell e Janine Brito. Consciente do compromisso que isso implica, Kardashian, de 43 anos, brincou dizendo que teria que “renunciar” a algo, decidindo que o ‘sonho’ seria o primeiro a ser sacrificado.

Kim Kardashian foi sincera sobre o que está disposta

“Posso fazer um filme por ano; ainda me vejo bem nos próximos 10 anos, então é isso que tenho planeado antes de fazer uma pausa”, compartilhou com seus amigos. No entanto, sua aparência está fora de discussão. “Sinto que você precisa de menos botox para mostrar mais emoções, e no meu caso, tenho demais”, brincou, apontando que isso a impede de ‘chorar’ ou agir ‘assustada’ na tela.

Para demonstrar seu ponto, Kardashian tentou levantar as sobrancelhas, mostrando como sua testa mal se movia. Os seguidores não devem esperar que Kardashian se comprometa com o método de atuação ao ponto de transformar seu corpo drasticamente para um papel. “Não vou ganhar 500 libras nem perder peso extremamente... não é o que quero fazer”, afirmou.

Apesar de seus limites autoimpostos, Kardashian mostrou-se cautelosa ao dizer que não quer se apressar e está focada em aprimorar seu próximo filme para a Netflix. "Estou nervosa porque quero fazer isso direito", confessou. "É um desafio enorme para mim, e quero enfrentar desafios; a cada ano, quero fazer algo que me deixe desconfortável o suficiente para me superar".

Embora tenha tido apenas papéis menores no passado, Kardashian chamou a atenção em 2023 ao conseguir um papel em “American Horror Story: Delicate”. Embora sua interpretação como a publicitária Siobhan tenha recebido críticas e elogios, a fundadora da Skkn contratou um treinador de atuação e se envolveu ainda mais no negócio desde então.