Kate Middleton e sua foto sem maquiagem que impactou o mundo

O dia em que passeou com William como um "casal normal"

Kate Middleton é uma das mulheres mais bonitas das diferentes casas reais, o que a tornou um ícone da moda após seus diferentes looks cheios de glamour e muita elegância. A futura rainha da Inglaterra trabalhou para conquistar seu lugar e ser uma monarca digna, mas às vezes aproveita o tempo para exibir sua versão mais simples.

Kate Middleton em sua versão mais natural

Sem trajes, penteados extravagantes, ou roupas de marca, a princesa de Gales fez uma aparição ao lado de seu marido, o príncipe William, e tem recebido muitos elogios por sua naturalidade, já que ambos membros da realeza deixaram de lado o protocolo real, de acordo com as informações do site Publimetro.

Kate e William formaram uma grande família com seus filhos: o príncipe George, Louis e a princesa Charlotte, e apesar de terem enfrentado algumas polêmicas, souberam se manter firmes em sua posição como futuros reis e herdeiros do Reino Unido. No entanto, Kate tem sido quem recebeu muitos elogios e tem mantido o foco da família.

Embora milhares de pessoas estejam acostumadas a ver a princesa sempre elegante, com penteados, maquiagens e trajes reais, recentemente ela se mostrou como uma mulher comum ao lado de seu marido, o príncipe de Gales.

A Princesa de Gales mostrou-se como uma mulher ao lado do Príncipe William

O casal compareceu a um jogo de futebol do filho mais velho, e foi visto usando uma calça jeans larga e muito simples, juntamente com um casaco longo de cor verde escuro com um cachecol azul.

Por sua vez, o príncipe William também usou um traje informal ao vestir jeans com uma jaqueta e um boné. Na foto que compartilharam em X, pode-se ver como ele tenta segurar a mão de sua esposa.