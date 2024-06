Estreias da Netflix para esta sexta-feira, 21 de junho: chegou o novo filme de Jessica Alba

Na sexta-feira à noite é o único momento em que podemos fazer maratonas de séries e filmes sem remorsos. Por isso, a Netflix programa o lançamento de vários títulos para este dia da semana.

Durante este 21 de junho, não houve mudanças a esse respeito. Pelo contrário, a gigante recebeu um pequeno grupo de produçõess bastante atraentes para encantar seus milhões de assinantes.

O grande lançamento da plataforma de streaming para hoje é o aguardado novo filme de ação de Jessica Alba; no entanto, isso não é a única novidade que chegou ao catálogo do serviço.

Todas as séries e filmes que a Netflix lançou na penúltima sexta-feira de junho

Quer conhecer tudo o que chegou à plataforma de streaming na penúltima sexta-feira de junho? Continue lendo para descobrir, juntamente com suas respectivas sinopses oficiais, para que possa correr para assisti-los.

Clãs

Clara Lago, Tamar Novas e Xosé Antonio Touriñán são os protagonistas desta série espanhola de drama criminal baseada em fatos reais que promete prender os espectadores do início ao fim.

Sinopse: Quando o assassinato de seu pai revela uma vida dupla, uma advogada busca vingança e se infiltra em um cartel de drogas na Galícia para se aproximar de seu líder.

Alerta de Risco

Depois de anos afastada da tela grande, a famosa atriz Jessica Alba retornou em grande estilo como protagonista deste emocionante thriller de ação dirigido pela cineasta Mouly Surya.

Sinopse: Uma agente das forças especiais desvenda uma perigosa conspiração quando volta para casa em busca de respostas sobre a morte de seu pai.

Lucas, a aranha

A bem-sucedida série de animação infantil criada por Joshua Slice chegou ao catálogo do gigante para conquistar os corações de crianças e adultos com as aventuras de seu encantador protagonista.

Sinopse: Lucas é uma aranha curiosa e brincalhona que adora se divertir e explorar com seus amigos, mesmo que isso signifique se meter em alguns probleminhas.

As escuras primaveras

Os amantes de dramas intensos com toques de erotismo têm que assistir a esta produção mexicana de Ernesto Contreras estrelada por José María Yazpik, Cecilia Suárez e Irene Azuela.

Sinopse: Uma mãe solteira e um homem preso em um casamento infeliz vivem um romance apaixonado, enquanto lutam entre a luxúria e suas responsabilidades.

O jogo das vítimas (T2)

Quase cinco anos após a estreia de sua primeira temporada, a segunda parte da série de suspense taiwanesa finalmente chegou com uma trama que busca manter o público à beira do assento.

Sinopse: Após descobrir uma ligação entre sua filha e alguns assassinatos misteriosos, um detetive forense com autismo arrisca tudo para resolver o caso.