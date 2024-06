Estas são as 3 séries mais assistidas na Netflix agora que você deve ver antes da semana acabar

A Netflix tornou-se o gigante do streaming não apenas por seu extenso catálogo de séries, mas também pela sua capacidade de oferecer uma diversidade de histórias que capturam os interesses e gostos de audiências globais. Desde dramas emocionantes até comédias inteligentes, passando por thrillers arrepiantes e produções internacionais inovadoras, esta plataforma de streaming soube cultivar um repertório que não só entretém, mas também se conecta profundamente com os espectadores.

É assim que no top 10, lista semanal que a plataforma publica, não apenas refletem as preferências dos espectadores, mas também definem as tendências e o impacto cultural das produções atuais. Esta lista não se baseia apenas no número de visualizações, mas também revela quais histórias e gêneros capturam a atenção do público em um determinado momento.

A seguir, mostramos as três séries que atualmente estão no Top 10 para que não deixes de vê-las neste fim de semana.

3 séries que dominam a Netflix agora

Série Este k-drama tem chamado a atenção de muitos por sua trama cheia de intriga (Netflix)

Após o sucesso de dramas como ‘Squid Game’, ‘All Of Us Are Dead’, ‘Hellbound’ e ‘Sweet Home’, a Netflix apresenta ‘Hierarchy’, um thriller adolescente sul-coreano dirigido por Bae Hyeon-jin e escrito por Chu Hye-mi. A série segue Kang Ha, um estudante bolsista e tranquilo, que se junta à prestigiosa Escola Secundária Jooshin com o objetivo de desvendar um grande escândalo e vingar a morte de In-han, um colega falecido em circunstâncias misteriosas.

Enfrentando uma elite estudantil que se considera intocável, Kang Ha logo chama a atenção de Jae-i, conhecida como a rainha da escola, e se vê envolvido em complexas dinâmicas de poder e relacionamentos. Com Ri-an, cuja família é dona da escola, e outros personagens fazendo parte do jogo, Kang Ha terá que desenterrar a verdade por trás do incidente enquanto navega entre amores e suspeitas de assassinato.

Sweet Tooth: Temporada 3

Sweet Tooth Christian Covery segue conquistando na série da Netflix (Courtesy of Netflix)

Um mundo devastado por uma pandemia pode parecer uma premissa bastante desanimadora, no entanto, o que soa como uma história trágica e deprimente, na verdade está cheia de ternura e valiosas lições de fundo. E é que enquanto o mundo ao seu redor afunda no caos, Gus, interpretado por Christian Convery, nunca perde o seu espírito de criança nem o seu otimismo exagerado.

Com o sucesso da primeira e segunda temporada, chegou a terceira parte final. A série agora buscou fechar muitas histórias e arcos de personagens. Com o nível de produção que possui, não é surpresa que tenha impactado visualmente muitos e que ainda seja uma favorita hoje.

Bridgerton 3, parte 1 e 2

Bridgerton As cenas de Penelope e Colin têm sido o coração da temporada 3 (Netflix)

A terceira temporada de ‘Bridgerton’, dividida em duas partes, está cheia de reviravoltas. Ela alcançou um sucesso monumental na Netflix, tornando-se rapidamente uma das séries mais populares da plataforma. Sua combinação de romance, intriga e uma audaciosa reinterpretação da sociedade da Regência capturou a imaginação de milhões.

Embora inicialmente os fãs estivessem chateados com a decisão dos produtores da série de mudar a ordem dos livros para contar primeiro a história de amor de Penelope Featherington e Colin Bridgerton que se desenrola no livro ‘Romancing Mister Bridgerton’, e ainda por cima dividir a temporada em duas partes, acabaram finalmente aceitando que foi uma grande jogada.