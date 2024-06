Diego Martins perde processo por homofobia e fala em resistência

O sucesso de Kelvin em Terra e Paixão fez de Diego Martins um dos famosos mais expressivos no combate contra a homofobia no Brasil. Por isso, o famoso fez uma reflexão após perder um processo movido contra uma vizinha do prédio onde morava.

ANÚNCIO

‘Ela mandou carta para todos os condôminos falando que eu estava cometendo atos libidinosos nas áreas livres e comuns do edifício”, relembrou o famoso, que se despediu de seu namorado com um selinho.

Segundo o site Extra, Diego lamentou a perda na Justiça, mas reforçou que o Dia Internacional do Orgulho LGBTQUIAPN+, celebrado em 28 de julho, é marcado por histórias de resistência.

Ao lembrar do processo, o ator que está ao lado de Reynaldo Gianecchini na peça Priscilla, a Rainha do Deserto — O musical disse que a sociedade está “longe de alcançar uma sociedade justa, um lugar seguro e de equidade”.

Diego Martins luta por uma sociedade justa

Numa reflexão profunda, o ator revelação da novela Terra e Paixão (2023) lembrou que muitas pessoas perdem o apoio familiar ao assumir sua sexualidade.

“Eu tenho vários amigos e amigas que sofreram muito por causa da família. Inclusive, acredito que isso aconteça com a maioria da nossa comunidade”, disse o ator ao reforçar que a busca por direitos sociais ainda existe.

Lucas Souza e Laéllyo Mesquita são alvos na web

A nova polêmica da web envolve um vídeo íntimo de Lucas Souza e Laéllyo Mesquita que circula pelas redes sociais e enquanto o ex-A Fazenda foi acusado de agressão, o estilista se defende dos boatos de que busca a fama a qualquer custo.

ANÚNCIO

No Instagram, o estilista afirmou ter feito uma denúncia para proteção pessoal, não para aumentar sua notoriedade nas redes sociais. Laéllyo apareceu com sangue no rosto e disse que fez uma denúncia para se proteger.

O estilista diz que a denúncia serve para que uma queixa possa ser feita no futuro. Ele afirma que esperava um posicionamento oficial do ex-marido de Jojo Todynho sobre o vazamento do vídeo íntimo no X (antigo Twitter).

Enquanto isso, nos últimos stories do Instagram, o ex-marido de Jojo Todynho apareceu pleno no aeroporto e preferiu se calar diante da briga. Já Laéllyo Mesquita garante que procurou o ex-participante de A Fazenda para conversar.