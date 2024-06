Ben Affleck passeia de moto com seu filho enquanto Jennifer Lopez está sozinha na Itália

Ben Affleck foi visto em Los Angeles andando de moto com seu filho Samuel, de 12 anos, enquanto Jennifer Lopez está viajando sozinha na Itália.

O popular ator, de 51 anos, estava dirigindo com seu filho sentado na parte de trás de sua moto. Ele parecia relaxado, com uma camiseta azul, jeans e tênis esportivos da Nike. Seu filho usava uma camiseta cinza, calças esportivas e tênis cinza. Ambos estavam usando capacete, conforme visto em imagens divulgadas pelo Page Six.

As fotografias do artista com seu filho circulam ao mesmo tempo em que Jlo está na Itália, o que evidencia que cada um continua compartilhando por seu lado, fortalecendo assim as versões de sua separação.

Não é a primeira vez que Ben é visto passando tempo com seus filhos, enquanto está longe de Jennifer Lopez em meio a rumores de divórcio. Aparentemente, ele está focado em seus filhos, enquanto enfrentam a controvérsia da mídia sobre seu iminente divórcio; também foi visto passando tempo com a mãe de seus filhos, a atriz Jennifer Garner, o que supostamente despertou ciúmes na 'Diva do Bronx'.

Ben Affleck e Jennifer Lopez costumavam comparecer juntos a todos os eventos, mas desde o início de maio, quando ela foi sozinha ao Met Gala, surgiram rumores de que estavam enfrentando um momento difícil como casal.

Ben Affleck, Jennifer Lopez e vícios

Os amigos de Ben Affleck supostamente temem que ele possa recair em seu vício em álcool após o divórcio com Jennifer Lopez.

Até agora, nem Ben nem Lopez se pronunciaram para confirmar ou negar que estão separados. Alguns dias atrás, foram vistos juntos novamente, supostamente porque ela estava tentando salvar seu casamento, mas agora, novamente, estão sendo vistos separados.

“Jenny já teve o suficiente e realmente tentou, mas não pode fazer mais, a situação não está melhorando, está piorando”, revelou uma fonte ao Daily Mail, cujo veículo informou que grande parte do problema tem sido a atitude “rabugenta” de Ben.