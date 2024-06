A última temporada de ‘Elite’ está quase a um mês de ser lançada na Netflix: isso é o que se sabe até agora

A 8ª e última temporada de ‘Elite’ estreará em 26 de julho de 2024, com episódios que servirão para encerrar uma das séries mais duradouras da Netflix.

ANÚNCIO

É de se esperar que todos os personagens principais que chegaram vivos ao final da temporada 7 reapareçam na entrega final de 'Elite', mas a Netflix ainda só confirmou a participação de três atores, com um se destacando acima dos demais: Mina El Hammani voltará a interpretar Nadia Shanaa, personagem que já encarnou nas quatro primeiras temporadas da série.

Também está anunciada a presença de Ane Rot ('O clube dos leitores criminais') para interpretar Emilia e Nuno Gallego ('UPA: Next') se transformará em Héctor. Infelizmente, ainda não há detalhes sobre seus respectivos personagens além de seus nomes.

No entanto, alguns veteranos da série como Carmen Arrufat, Ander Puig, Valentina Zenere, Mirela Balic já deixaram claro que estarão de volta através de suas postagens nas redes sociais, mas sobre o resto do elenco ainda não se sabe nada.

Além disso, Montero e Jaime Vaca voltarão a liderar a equipe de roteiristas da série, sendo uma pena que tudo indica que o co-criador não participará de forma alguma na despedida de 'Elite'. Além disso, a direção dos episódios ficará a cargo de Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares ('A quem você levaria para uma ilha deserta?') e Elena Trapé ('As distâncias').

A gravação da 8ª temporada de ‘Elite’ começou em agosto de 2023 e ainda está em andamento. Provavelmente teve que fazer uma pequena pausa devido à campanha promocional da 7ª temporada e em breve retomará as filmagens para encerrá-la definitivamente antes do final do ano.